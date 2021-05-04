الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتظام صرف معاشات مايو عبر ماكينات الصراف الآلي و«فوري»

جمال عوض
جمال عوض

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن انتظام صرف معاشات شهر مايو 2021، لليوم الرابع على التوالي، لأكثر من 10 ملايين مستفيد وصاحب معاش، بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية صرف معاشات شهر مايو 2021 لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية.

وشدد «عوض» على أن الهيئة وضعت خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة" لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كل الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كل الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

وفى السياق، أكد «عوض» أنه تم التنسيق مع كل شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على محافظ إلكترونية، بحيث يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية، كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرهما، وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن انتظام صرف جميع المعاشات للعملاء عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني.

 

طريق الوطن جمال محمول المعاشات

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