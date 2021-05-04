"البحوث الإسلامية" يعقد اختبار ومقابلات شخصية لمبعوثي الأزهر

يتم اختيارهم من الوافدين

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، اليوم، فعاليات اختبارات المبعوثين المحليين من خريجي الأزهر الشريف من الوافدين، تمهيدًا لاختيار الكوادر المتميزة منهم وإرسالهم كمبعوثين عن الأزهر إلى بلادهم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتعظيم الاستفادة من خريجي الأزهر من الوافدين.

- الاختبارات تستهدف اختيار المتميزين



وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الاختبارات والتي يشارك فيها متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر، تستهدف اختيار المتميزين من خريجي الأزهر الشريف من الوافدين لمعاونة مبعوثي الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم، باعتبار أن هؤلاء الوافدين قد نهلوا من علوم الأزهر ويتبنون منهجه الوسطي ولديهم قدرة على أداء هذه الرسالة في بلادهم.



و أضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الاختبارات تمر بمرحلتين هما الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية، وذلك للوقوف على السمات العامة والعناصر المتميزة لدى المتقدمين، ومدى توافر المهارات اللازمة لأداء رسالة الأزهر الشريف على أكمل وجه في مختلف دول العالم، موضحا أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، يبذل كل الجهود الممكنة من أجل العمل المستمر على ترسيخ معاني التسامح ونشر الوسطية والسلام بين الجميع، والمواجهة الحاسمة لكل فكر منحرف عن صحيح الدين.

- اختبارات أمناء الفتوى لـ 8 محافظات

في سياق آخر كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قد عقد فعاليات اليوم الثالث من اختبارات أمناء الفتوى لمحافظات (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر)، وذلك بمقر كلية أصول الدين بأسيوط.

أوضح الأمين العام أن هذه الاختبارات التي عقدت بأماكن مختلفة تجمع بين المحافظات الأقرب من بعضها، تستهدف تشجيع الوعاظ على رفع كفاءتهم العلمية في جانب الإفتاء، واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.