الجمعة.. مشيرة عيسى ومواهب واعدة على المسرح الكبير بالأوبرا

تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة، ليلة رمضانية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون منهم تاليا عطية، مراد رفعت، سليم فكرى، فريد ناصيف، إيما مهنى، علياء الطراز، صامويل سلطانة، فريدة مبارك، عمر توفيق ، نادية الجمال، عائشة بن على، هايدى الجنيدى، مايا الزوربا، منى كشكى، آدم بن لادن، حسن الزوربا، علياء عطية، خديجة بن على، مريم بن لادن وشريف سامى.

ـ برنامج الليلة الرمضانية

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصا لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم شوبان، بيتهوفن، ريشارد كلايدرمان، شوبرت، موتسارت وتشايكوفسكى إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية منها تيتانيك، الجميلة والوحش، شارلى شابلن وغيرها.

ـ مشيرة عيسى

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا)، وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج، بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة ، تم اختيارها ضمن 100 شخصية عالمية مؤثرة من قبل شبكة bbc العربية عام 2019.