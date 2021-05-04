بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بكفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، والذى بدأ التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطة الجديدة والتى ستستمر لمدة شهرين يتم العمل التجريبى بها من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

وفى السياق ذاته شهد اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بديوان الوحدة، وذلك ضمن عدد 27 مركزّا ومدينة بمحافظات الجمهورية تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة لمدة شهرين.

وشدد اللواء أحمد على مرزوق على سرعة إنجاز الأعمال وتلقي طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم، موضحًا أن المركز يعمل وفقًا للاشتراطات الجديدة، لافتًا إلى أن الوحدة قامت بنشر تلك الاشتراطات سواء من خلال الصفحة الرسمية أو وضع اللافتات داخل المركز التكنولوجي، تيسيرًا على المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه ستتم المتابعة المستمرة لجميع أعمال المركز التكنولوجي بمدينة كفر الدوار لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها مع المواطنين لتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام ببدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بديوان الوحدة، وذلك ضمن عدد 27 مركز ومدينة بمحافظات الجمهورية وكذلك استمرار تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين من خلال منظومة متكاملة الخدمات من أجل التسهل فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتراخيص للمبانى بكافة أنواعها وكذلك تسهيل تقديم جميع الخدمات من تراخيص بناء وتركيب المرافق من عدادات الكهرباء وعدادات المياه، والغاز الطبيعى ، مع التواصل مع راغبى الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية بكل مركز.