ننشر اعترافات المتهمين في رشوة بناء مركز طبي في مدينة نصر

المتهم الأول هو من حدد قيمتها بـ 500 ألف

تستكمل " الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر و مهندس معماري حر بالرشوة ، في القضية رقم 5333 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 665 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 61 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

- اعترافات المتهم الثاني

أقر المتهم الثاني(ط. ر) 58، مهندس معماري حر، بتقديمه للمتهم الأول مهندس تنظیم بحي شرق مدينة نصر، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادة المطابقة للعقار محل وكالته، لسرعة إنهاء إجراءات تعديل الرسومات الهندسية له تمهيدا لإصدار شهادة المطابقة لإدخال المرافق له.

وأبان تفصيلا انه لعمله مهندسا معماريا وعلى إثر توليه تصميم مشروع مركز طبي بنطاق حي شرق مدينة نصر وحمل على عاتقه إنهاء إجراءات تراخيصه، فأعد الرسومات الهندسية لذلك العقار، وتردد على الحي لإنهاء تلك الإجراءات واستصدر ترخيصا لإنشاء حمل رقم 110 لسنة 2019.

- علاقته بالمتهم الأول

واضاف انه وحال ذلك نشأت علاقته بالمتهم الأول - مهندس المنطقة الكائن بها ذلك المشروع والتقاه بمحل عمله مرات عدة للوقوف على الإجراءات، فأخبره المتهم الأول بعدم الانتهاء من كافة إجراءات مطابقة العقار للرسومات الهندسية لاستصدار شهادة مطابقة تمهيدا لتوصيل المرافق، و أعلمه المتهم الأول بأنه سيتم إجراء معاينة على العقار آنف البيان برفقة أعضاء لجنة توصيل المرافق و المشكلة منه والشاهدين الثاني والثالثة لإنهاء المعاينة.

وأشار أنه ونفاذا لاتفاقهما تقابل مع المتهم الأول وبرفقته ، أعضاء اللجنة في غضون شهر مارس 2020 وقد انتهوا فيه إلي وجود مخالفات تحول دون إدخال المرافق، فعرض عليه المتهم الأول تقديم طلب تعديل الرسومات الهندسية لإرساله لمحافظة القاهرة فلاقى ذلك الطلب قبولا في نفسه، ونفاذا لذلك توجه إلي المتهم الأول بمحل عمله و اتفقا على إجراء معاينة أخرى لإثبات كافة التعديلات في الرسومات الهندسية الجديدة، ولاحقا في نهاية مارس 2020.500 ألف جنيه رشوة

- المتهم الأول طلب 500 ألف جنيه رشوة

واوضح المتهم الثاني أنه ونفاذا لاتفاقهما تقابل والمتهم الأول وبرفقته باقي أعضاء اللجنة وانتهوا فيها إلي تعديل الرسومات الهندسية لإثبات المخالفات، وفي ذات اللقاء طلب منه المتهم الأول 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادة المطابقة للعقار محل وکالته بسرعة إنهاء إجراءات تعديل الرسومات الهندسية له تمهيدا لإصدار شهادة المطابقة لإدخال المرافق، فأرجأ موافقته إلى أن التقاه بمحل عمله بحي شرق مدينة نصر وإذا ذاك فاوضه في مبلغ الرشوة محل طلبه وانتهيا إلى تخفيض مبلغ الرشوة محل طلب المتهم الأول إلى 300 ألف جنيه، وقد وافق أي المتهم على تقديمها.

وتابع انه نفاذا لذلك الاتفاق وبتاريخ 30 ابريل 2020 أعد مبلغ 300 ألف جنيه - جعل الرشوة وتقابل والمتهم الأول بمقر عمله حيث كلفه بالتقابل أمام محل بيع لحوم كائن بشارع مصطفى النحاس لأخذ مبلغ الرشوة المشار إليه، وكاتفاقهما تقابلا بالمكان المار بيانه حيث أخذ المتهم الأول منه جعل الرشوة المتفق عليه 300 الف جنيه بداخل كيس أبيض اللون، فضبطا حال تقديمه إياها.

وفي سياق متصل أقر المتهمان الأول والثاني بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهما بها وبصحة صورتهما باللقاءات المأذون بتصويرها

- تحريات هيئة الرقابة الإدارية

وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول (م. ز)، مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني (ط.أ)، وكيل عن مالكي مركز طبي مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، بإنهاء إجراءات استخراج شهادة مطابقة للمركز الطبي، الكائن بنطاق حي شرق مدينة نصر بالتغاضي عن مخالفات الإنشاءات بالمركز المشار إليه لإدخال المرافق له.

وأضاف باختصاص المتهم الأول بإجراء المعاينات على العقارات بنطاق الحي محل عمله لإثبات مدى مطابقتها لتراخيص البناء الصادرة لها، وإصدار شهادة تفيد تلك المطابقة تمهيدا لإدخال المرافق لها.

وأشار إلى أنه استصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات الدائرة بين المتهمين، أسفر تنفيذها عن رصده لمحادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، إذ رصد لقاء جمعهما بتاريخ 9 ابريل 2020 حدد خلاله المتهم الأول جعل الرشوة محل طلبه 500 ألف جنيه واتفقا على تقديمه على دفعتين الأولى 300 ألف جنيها تقدم بتاريخ 2020/4/30 عقب إجراء المتهم الأول للمعاينة على المركزالطبي، والثانية تقدم بمجرد إصداره شهادة المطابقة المار بيانها.

وأوضح أنه بتاريخ 2020/4/30 رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بشارع مصطفى النحاس، أخذ خلاله المتهم الأول 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني فضبطهما، تنفيذا لإذن النيابة العامة ومبلغ الرشوة حوزة المتهم الأول.

- قرار الإحالة للجنايات

وكشف في قرار الاحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم (م. ز)، 45 سنة، مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، و (ط. ر) 58، مهندس معماري حر، لأنهما خلال الفترة من شهر مارس حتى 30 أبريل عام 2020، بدائرة قسم مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن طلب من المتهم الثاني 500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة أخذ منها 300 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادة مطابقة للعقار محل وكالة الأخير، والتغاضي عن بعض المخالفات التي شابت ذلك العقار على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما قدم المتهم الثاني رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.