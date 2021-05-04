ضبط 250 قرص ترامادول وأدوية مغشوشة بمخزنين في سنورس

ضبط 250 قرص ترامادول وأدوية مغشوشة بمخزنين في سنورس
أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 359 كيلوجراما من أسماك الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 250 قرصاً من عقار "الترامادول" وأدوية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلية، وذلك خلال حملات مشتركة بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالفيوم، وبالتنسيق مع مباحث التموين.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن فرق التفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية قامت بشن حملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، شملت مركزي أبشواي وسنورس ومدينة الفيوم، لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، والتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المعروضة، خاصة الأسماك لزيادة الإقبال عليها بمناسبة أعياد شم النسيم، وتمكنت الحملة من ضبط 359 كجم من أسماك الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة قاموا برصد مخالفات بمخزنين يعملان كصيدليتين، أحدهما بمحيط مركز سنورس والآخر بالمركز نفسه، ويديرهما شخصان من غير الصيادلة، لافتاً الى أنه تم ضبط 250 قرصاً من عقار "الترامادول" بواقع 25 شريطا، وكميات من الأدوية والمنشطات المهربة والمغشوشة، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وواصلت اللجان المشكلة بقرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمراجعة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت والأندية الرياضية، حملاتها المكثفة، بالمرور على نادي قارون الرياضي، ونادي محافظة الفيوم، لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن لجنة برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تضم فى عضويتها كلاً من مدير الوقائي بالمديرية، ومراقب عام الأغذية، ومراقب صحة البيئة والصحة المهنية والترصد، ومفتش أغذية، وممثل عن مديرية الشباب والرياضة، قد قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد- 19 بنادي قارون الرياضى والاجتماعى.