ضبط 250 قرص ترامادول وأدوية مغشوشة بمخزنين في سنورس

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 359 كيلوجراما من أسماك الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 250 قرصاً من عقار "الترامادول" وأدوية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلية، وذلك خلال حملات مشتركة بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالفيوم، وبالتنسيق مع مباحث التموين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن فرق التفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية قامت بشن حملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، شملت مركزي أبشواي وسنورس ومدينة الفيوم، لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، والتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المعروضة، خاصة الأسماك لزيادة الإقبال عليها بمناسبة أعياد شم النسيم، وتمكنت الحملة من ضبط 359 كجم من أسماك الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة قاموا برصد مخالفات بمخزنين يعملان كصيدليتين، أحدهما بمحيط مركز سنورس والآخر بالمركز نفسه، ويديرهما شخصان من غير الصيادلة، لافتاً الى أنه تم ضبط 250 قرصاً من عقار "الترامادول" بواقع 25 شريطا، وكميات من الأدوية والمنشطات المهربة والمغشوشة، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وواصلت اللجان المشكلة بقرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمراجعة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت والأندية الرياضية، حملاتها المكثفة، بالمرور على نادي قارون الرياضي، ونادي محافظة الفيوم، لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن لجنة برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تضم فى عضويتها كلاً من مدير الوقائي بالمديرية، ومراقب عام الأغذية، ومراقب صحة البيئة والصحة المهنية والترصد، ومفتش أغذية، وممثل عن مديرية الشباب والرياضة، قد قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد- 19 بنادي قارون الرياضى والاجتماعى.