الثلاثاء 04 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الألماني يدعو لمواصلة الحذر في مواجهة كورونا رغم بوادر الانفراجة

وزير الصحة الألماني يدعو للحذر في مواجهة «كورونا» رغم بوادر الانفراجة

ينس شبان
ينس شبان

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، لمواصلة توخي الحظر في ظل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أولى الإشارات على انفراجة تدريجية في وضع انتشار الفيروس.
 

وقال شبان، خلال المؤتمر الرقمي لليوم الألماني للأطباء، اليوم الثلاثاء، إنه من المهم كسر الموجة الثالثة، وتابع: "الأعداد تتراجع، وهذا أمر مشجع"، ولكنه أشار إلى أنها لا تتراجع بقوة كافية.
 

وتابع الوزير الألماني أنه يمكن ملاحظة كيف يحمي الحد من المخالطات، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن منح اللقاح بدأ يحدث فارقا بشكل تدريجي.


وأشار إلى الزيادة الواضحة في معدل سرعة منح اللقاح، مؤكدًا على فرصة توافر إمكانات منح اللقاح لجميع المواطنين بفضل تزايد كميات اللقاح المتوقعة، وقال الوزير الألماني: "يمكنا ذلك من التخلي عن تحديد أولويات في منح اللقاح في النصف الأول من يونيو القادم".

و أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و433516 بعد تسجيل 7534 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83591 بعد تسجيل 315 حالة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وزير الصحة الألماني كورونا المانيا فيروس كورونا

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