الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توقعات بنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

توقع المهندس علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نمو وانتعاش قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "السقطي" في تصريح لــ"الدستور"، أن الحكومة المصرية قدمت كافة الدعم التمويلي من خلال إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مؤكدًا على أهمية القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي.

و تابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع له دور كبير في خفض معدلات البطالة من خلال توفير العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، كما أنه له دور بارز في زيادة الناتج المحلي الإجمالى، وخفض فاتورة الاستيراد ورفع وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ما يؤدي إلى قدرة المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية.

و أشار إلى أن القيادة السياسية لديها توجه وهو زيادة اعداد المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة، والتي ستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارت ورفع معدل الصادرات وهو ما تريده الدولة.

وتبلغ نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الاجمالى حوالي 43%، و يستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن دوره في زيادة فرص العمل و الوظائف لجميع فئات المجتمع سواء شباب، نساء، كبار السن.

وألزم البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، جميع البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بالقرار الممتاز، حيث يتم ضخ حوالي 117 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2022، فضلاً عن إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين البنك المركزي جائحة كورونا البطالة

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