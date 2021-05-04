انتظام الحركة بميناء الإسكندرية واستقبال 113 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر وارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 113388طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1007 حاويات مكافئة.

وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 28سفينة بينما عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية و الدخيلة فقد بلغت 39 سفينة ما بين سفن بضائع عامة و بترول و حاويات ، كما تم دخول وخروج عدد 5047 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيله.

هذا و قد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.

كانت قد بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية، والدخيلة 124900طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1573حاوية مكافئة، و فى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 30 سفينة، بينما عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 39 سفينة ما بين سفن بضائع عامة و بترول و حاويات، كما تم دخول و خروج عدد 5553 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية و الدخيلة، كما خرج قطاران محملين بالغلال أحدهما مكون من 23عربة و متجه إلى المنيا و الآخر مكون من 25عربة و متجه إلى شبرا.

هذا و قد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عدداً من السلع الإستراتيجية الهامة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، مابين سفن بترول وغلال وبضائع عامة.

وقد بلغت مجموع السفن ترددت على مينائي الإسكندرية والدخيلة ما بين وصول ومغادرة 49 سفينة خلال ثمانية وأربعون ساعة.

وتباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بالميناء 35 سفينة بإجمالي بضائع متداولة بلغت 253 ألف طن بين بضائع صادر ووارد ، كمما تم تداول 2832 حاوية مكافئة.

هذا وقد إستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج عدد 12,567 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة ؛ كما تم خروج ثلاث قطارات مكونين من 68 عربة أحدهم محمل بالفحم ومتجه إلى التبين ، والآخران محملان بالغلال ومتجهان إلى كل من الفيوم وشبرا .

شدد شاهين، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.