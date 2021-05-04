130 مليار دولار.. ثروة زوجة بيل جتس بعد الطلاق

أعلن بيل جيتس وميليندا انفصالهما بعد 27 عامًا من الزواج، في بيان مشترك نُشر على حساباتهما على Twitter يوم الإثنين، قال الزوجان إن عملهما مع المؤسسة الخيرية سيستمر لكن زواجهما لن يستمر، لم نعد نشعر أننا قادرون على النمو كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا.

سيكون طلاق بيل وميليندا أكبر تقسيم للأصول منذ انفصال جيف بيزوس وزوجته ماكنزي في منتصف عام 2019، حيث تقدر ثروة عائلة جيتس بنحو 130 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في العالم.

عندما تم الانتهاء من طلاق بيزوس في عام 2019 احتفظ جيف بنسبة 75% من حصته المشتركة في أمازون وقيمتها 144 مليار دولار، تاركًا لماكنزي ربعًا بقيمة 35.8 مليار دولار، ويبدو أن بيل وميليندا قد قاما بالفعل بالكثير من العمل لتقسيم ممتلكاتهما، حيث تشير أوراق الطلاق إلى "عقد الانفصال" الذي وقعه كلاهما.

تضم إمبراطورية جيتس منازل في خمس ولايات، أسطول من السيارات بما في ذلك سيارة بورش نادرة بقيمة 2 مليون دولار، مجموعة فنية تتضمن 30 مليون دولار من الكتابات والرسومات ليوناردو دافنشي، وسلسلة من الطائرات الخاصة، كذلك فهو أكبر مالك خاص للأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، بمساحة 242 ألف فدان عبر 18 ولاية مختلفة.

تعهد بيل وميليندا بالتخلي عن معظم ثروتهما قبل وفاتهما، حيث سيحصل أطفالهم الثلاثة على 10 ملايين دولار لكل منهم، ومع ذلك فإنهم يحتفظون بالكثير من الأصول التي يجب تقسيمها بينهم.

قصور بيل جيتس

وفقا لموقع الديلي ميل تمتلك عائلة جيتس سلسلة من القصور الفاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في واشنطن وفلوريدا وكاليفورنيا، ومن أهمها منزل العائلة الرئيسي في واشنطن، والمعروف باسم Xanadu 2.0.

يطل القصر الذي تبلغ مساحته 66000 قدم مربع على بحيرة واشنطن في المدينة، على بعد تسعة أميال من وسط مدينة سياتل، حيث يوجد مقر مؤسسة جيتس، وكان قد اشتراه في عام 1988 مقابل مليوني دولار، لكنه أمضى سبع سنوات في بناء منزل أحلامه - بتكلفة 63 مليون دولار، وتقدر قيمة المنزل الآن 125 مليون دولار، حيث كتب جيتس في كتابه الطريق إلى الأمام: "أردت الحرفية.. أردت منزلاً يستوعب التكنولوجيا المتطورة والمتغيرة ولكن بطريقة غير مزعجة"، ويحتوي المنزل على مسبح داخلي وخارجي مع نظام موسيقى تحت الماء.

داخل القصر المكون من سبع غرف نوم مع 18 حمامًا، توجد سينما منزلية على طراز فن الآرت ديكو تتسع لـ 20 شخصًا وغرفة طعام بمساحة 1000 قدم مربع تتسع لـ 24 شخصًا، ويمكن لقاعة الاستقبال التي تبلغ مساحتها 2300 قدم مربع أن تتسع لـ 150 شخصًا لتناول العشاء، أو 200 شخصًا لحفل كوكتيل.

تم إنشاء زاوية خاصة لعرض واحدة من أغلى ممتلكات جيتس - دفتر ملاحظات علمي احتفظ به ليوناردو دافنشي في أوائل القرن السادس عشر، يُطلق عليه Codex، اشتراها جيتس في مزاد عام 1994 مقابل 30 مليون دولار.

قصور أخرى

Xanadu 2.0 ليس المنزل الكبير الوحيد الذي يمتلكه جيتس، فهم يمتلكون مزرعة بقيمة 59 مليون دولار في ويلينجتون ، فلوريدا وهي منطقة معروفة بالفروسية التي تجذب ابنته الكبرى جينيفر، وهي فارسة موهوبة.

يحمل بيل جيتس حاليًا لقب رابع أغنى شخص في العالم بقيمة صافية قدرها 124 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس. ولكن إذا قام بتقسيم ثروته إلى النصف مع ميليندا في طلاقهما ، فسوف ينخفض ​​إلى 17 على مؤشر المليارديرات

يشتهر بيل جيتس بحبه للسيارات، يحتوي منزله في سياتل على مرآب يتسع لـ 30 مركبة، حيث يمتلك جيتس أيضًا سيارات بورش 930 توربو وجاكوار XJ6 وفيراري 348، ويعتقد أن سيارته الأكثر قيمة هي بورش 959 نادرة للغاية، لم يتم صنع سوى عدة مئات منها على الإطلاق، وكان عليه الانتظار لمدة 13 عامًا حتى تم تعليق وصولها من قبل الجمارك إلى الولايات المتحدة، بل تطلب الأمر إصدار قانون خاص للسماح باستخدامها في الدولة.

وقال إن آخر عملية شراء قام بها في فبراير 2020 كانت سيارة بورش تايكان وهي سيارة كهربائية.

الطائرات الخاصة

قال جيتس في عام 2019 إن امتلاك طائرة خاصة كانت متعة، لكنها جعلت حياته أكثر كفاءة، فإحدى طائراته هي جلف ستريم G650 التابعة لبيل جيتس، ويمتلك طائرتين من طراز Gulfstream G650ER بقيمة 65 مليون دولار وطائرتين من طراز Bombardier Challenger 350 وطائرة سيسنا المائية ومجموعة من طائرات الهليكوبتر.

الفن

يشتهر جيتس أيضًا بمجموعاته الفنية وأشهرها مخطوطة ليوناردو دافنشي، التي اشتراها عام 1994 مقابل 30 مليون دولار، في مزاد في كريستيز في نيويورك، ويحتل الدستور مكانة مرموقة في مكتبته في سياتل، وتتضمن مجموعته الفنية أيضًا لوحة زيتية تسمى Lost On The Grand Banks بواسطة Winslow Homer ، والتي اشتراها بمبلغ 36 مليون دولار في عام 1998.