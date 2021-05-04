الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل لقاء «الكاظمي» والوفد الأمريكي في العراق لبحث التنسيق المشترك

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق يستقبل الوفد الأمريكي

‏استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الوفد الحكومي الأمريكي الذي ترأسه منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت مكغورك، وضم مستشار وزارة الخارجية الامريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات “تويتر”، جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق.

وفد أمريكي للشرق الأوسط 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت الماضي، عن أن وفدًا أمريكيًا سوف يتوجه في جولة خارجية إلى الشرق الأوسط يزور خلالها الإمارات والأردن ومصر والسعودية، في الفترة من 1 مايو إلى 7 مايو الجاري.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الرسمي، فإن الوفد الأمريكي يتألف من مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وكذلك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشئون الشرق الأوسط دانا سترول.

ومن المقرر أن يزور الوفد الأمريكي أبوظبي وعمان والقاهرة والرياض، ويلتقي بكبار المسئولين الحكوميين في تلك الدول، للتأكيد على العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

وحسب بيان "الخارجية الأمريكية"، فإن الوفد الأمريكي سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة، العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان. 

وتهدف الجولة الأمريكية إلى للتأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ودول الشرق الأوسط ومناقشة قضايا إقليمية، فضلًا عن التأكيد على دعم واشنطن لأمن السعودية ومناقشة المسار الدبلوماسي للوصول لحل للأزمة اليمنية.

رئيس وزراء العراق يستقبل الوفد الأمريكي
رئيس وزراء العراق يستقبل الوفد الأمريكي
رئيس وزراء العراق يستقبل الوفد الأمريكي
رئيس وزراء العراق يستقبل الوفد الأمريكي
الكاظمي رئيس وزراء العراق وفد أمريكى الولايات التحدة

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