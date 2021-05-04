محافظ أسوان يستدعي مسؤول شركة المياه لإنهاء مشاكل الصرف (صور)

استمع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء جولته الميدنية لبعض شكاوى المواطنين والمطالب الجماهيرية والتي كانت من أبرزها ضعف تدفق مياه الشرب بمناطق الإسكان الأولى بالرعاية، ومناطق الشيمة والشلباية وكلية الهندسة بقرية أبو الريش قبلى، إضافة إلى وجود تراكمات مياه صرف صحى بمنطقة المقلة بقرية أبو الريش بحرى، وبعض المطالب المتعلقة بصرف مساعدات مالية وغيرها.



فور انتهاء الجولة الميدانية، استدعى محافظ أسوان المهندس محمد على، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث شدد عليه ضرورة التدخل السريع لإنهاء مشكلة ضعف المياه بـ7 عمارات بالإسكان الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة، نظرًا لوقعهم على مرتفعات جبلية.

أكد رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أنه سيتم إجراء حل مؤقت لهذه المشكلة من خلال تطبيق نظام التناوب لحين إنهاء مشروع تحسين مياه الشرب بواسطة وكالة التعاون الدولى السويسرى بتكلفة 8,8 مليون فرنك سويسرى.



ووجه المحافظ بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه الشرب العمومى المغذى لنجوع الشيمة والشلباية، علاوة على تطبيق نظام المناوبة بمنطقة كلية الهندسة لحين إنهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب الممول من البنك الأهلى بإعتمادات 30 مليون جنية.

وأوضح مسؤول الشركة بأنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان، سيتم الدفع بسيارات الكسح لنزح تراكم مياه الصرف الصحى بمنطقة المقلة، إضافة إلى تحرير محاضر مخالفة لأصحاب المنازل غير المتلزمة بتبطين خزانات وطرنشات الصرف لديها، حتى يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى سيضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه.

محافظ أسوان

محافظ أسوان