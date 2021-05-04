الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمي» يبحث مع وفد حكومي أمريكي مستقبل القوات الأجنبية في البلاد

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

قالت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يبحث مع وفد حكومي أمريكي مستقبل القوات الأجنبية في البلاد. 

وخلال الفترة الماضية، كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة، أن قواته لن تغادر العراق في الوقت القريب.

وقال ماكنزي في حوار متلفز، إن "القوات الأمريكية، موجودة في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف الدولي وأن هذه المعركة لم تنته بعد".

وأضاف ماكنزي أن "مستقبل القوات الأمريكية في العراق سيحُدد من خلال المفاوضات مع حكومة العراق".

و بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق، قال ماكنزي: "أعتقد أننا لن نغادر قريبا".

 

بعيدون عن القتال على الأرض

وأشاد ماكنزي بدور الجيش العراقي وتطور قدراته القتالية والعسكرية، وأردف قائلاً: "العراقيون يقاتلون بأنفسهم، لذا فقد تحولت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر وتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال على الأرض، وهذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور".

ولفت الجنرال الأمريكي إلى "دور الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأمريكية وقوات التحالف"، مضيفا: "أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم".

وتابع: "هذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح رغم أنها لم تنجح دائما".

وأنهت واشنطن وبغداد في الـ7 من الشهر الحالي، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، عبر تقنية الفيديو المتلفز. وناقش الجانبان جوانب مختلفة تتعلق بطبيعة العلاقة بين البلدين بينها الاقتصاد والدعم العسكري.

وتضاربت الأنباء والتصريحات، بشأن مناقشة التواجد الأمريكي وقواعد التحالف الدولي في العراق خلال الجولة الاستراتيجية الثالثة.

وعقب انتهاء الحوار الاستراتيجي، أصدر الجانبان العراقي والأمريكي، بياناً مشتركاً تطرقا فيه إلى تحييد مهام القوات الأجنبية وحسر نشاطها بتقديم الدعم والمشورة والتدريب وانتفاء الحاجة إلى قدراتها القتالية في محاربة الإرهاب.

وكذلك، تضمنت جولة المباحثات، جدولة انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق، فيما أفاد مسؤولون دوليون ومحليون أن الجانبين لم يتطرقا خلال المناقشات الأخيرة، إلى ذلك الأمر.

وهو ما أكده مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وكذلك لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق، فيما توعدت المليشيات الولائية لإيران بتصعيد هجماتها ضد مصالح واشنطن على إثر تلك التسريبات.

الحكومة العراقية رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي حكومي أمريكي مستقبل القوات الاجنبية

الأكثر قراءة

لا تدعوا على الآخرين.. 5 تنبيهات مهمة من وزير الأوقاف بشأن ليلة القدر

النيابة العامة عن «حسم»: ولدت من رحم الإخوان كجناح عسكري تبطش بمن يخالفها

بعد عرضها فى «الاختيار2».. تفاصيل 14عملية إرهابية نفذها عناصر «حسم الإرهابية»

مصدر أمنى ينفى مقتل لواء شرطة فى الساحل بشبرا

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

المحامين العرب: مشاركة القدس بالانتخابات الفلسطينية حق أصيل لا تنازل عنه

وزيرة إسرائيلية سابقة تصف نتنياهو بـ«الديكتاتور الذى تحركه شهوة السلطة»

المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة