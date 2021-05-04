ولاية ألمانية تعلن تخفيف بعض قيود كورونا الشهر الجاري

أعلنت ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر إتاحة العطلات في ولاية بافاريا مجددا مع بدء عطلة عيد العنصرة في 21 مايو الجاري، وذلك بالمناطق التي تسجل أعدادا قليلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بها.

وقال رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مجلس الوزراء المحليين للولاية في مدينة ميونخ، إنه من المقرر السماح بإعادة فتح فنادق وأماكن تخييم في المقاطعات والمدن التي يتم بها تسجيل معدل إصابة أسبوعي منخفض يقل عن 100 حالة.



يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي هو عدد حالات الإصابة الجديدة التي يتم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص.



وأضاف زودر أن مجلس الوزراء أقر أيضا السماح بإعادة فتح المطاعم في الهواء الطلق والمسارح ودور الأوبرا وقاعات السينما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 10 مايو الجاري في المقاطعات التي يقل بها معدل الإصابة الأسبوعية عن 100 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و433516، بعد تسجيل 7534 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83591 بعد تسجيل 315 حالة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.