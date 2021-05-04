بعد آسيا والولايات المتحدة.. تفاؤل الشركات الألمانية في الخارج بشأن المستقبل

استطلاع: الشركات الألمانية بالخارج تشعر بالتعافي الاقتصادي

أظهر استطلاع حديث أن الشركات الألمانية في الخارج تنظر بشكل أكثر تفاؤلا للمستقبل، لاسيما بفضل التعافي الاقتصادي في آسيا والولايات المتحدة.



وبعد مرور أكثر من عام على تفشي فيروس كورونا المستجد، تتحدث الأوساط الصناعية بصفة خاصة حاليا عن صفقات تجارية منتظمة من جديد، وذلك بحسب استطلاع لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية شمل أكثر من 4500 شركة في الخارج، وتم نشر نتائج الاستطلاع اليوم الثلاثاء.



ولكن الاستطلاع أظهر أيضا أن سلاسل التوريد لا تزال تمثل مشكلات بالنسبة للشركات.



وبشكل إجمالي، قيمت 45% من الشركات في الخارج أعمالها التجارية على أنها جيدة، وقالت 14% فقط منها إن أعمالها التجارية سيئة- وبذلك فإن الأجواء تعد أكثر إيجابية بشكل واضح عّما كان عليه الوضع في الخريف.



وترى الشركات الألمانية في الصين وباقي قارة آسيا وأمريكا الشمالية، بصفة خاصة انتعاشا، حيث يتعافى الاقتصاد هناك من أزمة كورونا بشكل أسرع كثيرا من أوروبا.

ووصلت الصين مثلا من جديد لمستوى النمو الاقتصادي الذي كانت عليه قبل بدء أزمة كورونا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحقق ذلك بالنسبة للولايات المتحدة خلال العام الجاري أيضا.



وفي المقابل لا يمكن بلوغ مستوى ما قبل الأزمة في ألمانيا إلا مع بداية 2022 ، وفقا لتوقعات باحثين اقتصاديين.



ولكن الآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا لا تزال تسبب صعوبات للشركات الألمانية في الخارج. وبحسب الاستطلاع، فإن الأعمال التجارية تتعرض لأعباء، لاسيما بسبب قيود السفر وإلغاء المعارض وتراجع الطلب على المنتجات والخدمات.



وذكرت نحو 40% من الشركات أنها تواجه مشكلات في سلاسل التوريد على مستوى العالم -أكثر مما كانت عليه في الخريف. وأرجعت غرف الصناعة والتجارة ذلك إلى صعوبات في الشحن البحري ونقص في الحاويات، ما أسفر عن زيادة تكاليف النقل وطول مدة فترات التوريد.