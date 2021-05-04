البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خلال اولى تعاملات الاسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل عمليات بيع موسعة على الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسيى للسوق "إي جى إكس 30" تراجعاته حتى نهاية التعاملات، ليغلق متراجعا بنسبة بلغت 0.09%، ليسجل مستوى 10465 نقطة عند الإغلاق، فيما صعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة بلغت 0.58%، ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة سجلت 0.14%، ليغلق عند مستوى 12686 نقطة، فى الوقت الذى زاد فيه مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.74% ، ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤشر الثانوى "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06%، ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 3014 نقطة.

وقال خبراء بالسوق إن حالة التباين التي سيطرت على أداء مؤشرات البورصة حتى نهاية التعاملات جاءت نتيجة لعمليات تبادل الأدوار الشرائية والبيعية من قبل المتعاملين على أسهم السوق المختلفة والمكونة لمؤشرات السوق.

وأوضحوا أن اليوم تعد الجلسة الأولى بعد انتهاء أعياد الربيع، والتي تعد الفيصل فى تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل التحسن الواضح لبعض الأسهم بختام التعاملات.