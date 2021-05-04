بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص بمركز ناصر فى بنى سويف (صور)

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، والتى يبدأ تنفيذها تجريبياً اليوم بمركز ومدينة ناصر، تمهيدا لتطبيقها على مستوى مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة على أتم الاستعداد والجاهزية لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي، وتيسيرا على المواطنين.

وأشار محافظ بنى سويف إلى متابعة هذا الملف الحيوي بشكل مستمر، حيث يتم استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة.

وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بضرورة المتابعة بصفة دورية لموقف استئناف تراخيص البناء، طبقاً للتعليمات الصادرة وعرض تقرير يومي عن سير العمل بالمنظومة، وتكليفاته بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من فحص التراخيص تمهيداً لقيام المواطنين باستئناف أعمال البناء، مشيرا إلى قيامه بتشكيل لجنة عليا في الملف برئاسة نائب المحافظ.

وأضاف المحافظ أنه كلف السكرتير العام باتخاذ ما يلزم ليتم نشر الاشتراطات الجديدة بمدينة ناصر وباقى المدن فى شهر يوليو، وخلال فترة التطبيق التجريبى يقوم كل مركز تم تدريبه بتدريب باقى المدن.

وأكد اللواء جمال مسعود السكرتير العام أنه أعطى تعليماته لمديرة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بعمل خطة لتنفيذ توجيهات المحافظ بحيث تكون جميع المراكز جاهزة بحلول أول شهر يوليو القادم وأن وزارة التخطيط ستقوم بتدريب باقى المراكز والالتزام بالدليل النهائى للاشتراطات البنائية.

وأوضح على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر أنه تم اليوم التشغيل التجريبى بالمركز التكنولوجي حسب المنظومة الجديدة ، ويجري العمل وفق منظومة تيسيرات منفذة قد وجه بها المحافظ والذي قد راجع معنا آليات واستعدادات المراكز لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وأنه تم إعداد دورة إجراءات لإنهاء التراخيص حسب الاشتراطات الجديدة وفقا لخط سير عملية للحصول الخدمة بداية من الحصول على الصلاحية.

ويقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على الخدمة ودفع الرسوم ويقوم المركز التكنولوجى بمراجعة الطلب واستلامه وتسجيله، وتقوم الجامعة بإعداد بيان الصلاحية وختمه، وتقوم الجهة الإدارية باعتماد بيان الصلاحية ويقوم المركز التكنولوجى بتسليم الطلب للمواطن بالرأى.

وفيما يتعلق بخط سير عملية الحصول على ترخيص بناء يقوم المواطن بتقدم بطلب الحصول على الخدمة ودفع الرسوم ومرفق بالطلب المستندات المطلوبة والرسومات الهندسية ويقوم المركز التكنولوجى بمراجعة الطلب واستلامه وتسجيله وتقوم الجامعة بمراجعة الرسومات طبقا للكود الهندسيى واعتماده فى حالة الموافقة وتقوم الجهة الإدارية باعتماد بيان الترخيص ويقوم المركز التكنولوجي بتسليم الترخيص للمواطن، وأيضا يوجد خط سير مماثل للحصول على شهادة صلاحية الموقع.

تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية

تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية

منظومة الاشتراطات البنائية