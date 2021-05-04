«الزراعة» تعلن توصيات زراعة البرقوق والمشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصولي البرقوق والمشمش مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:



أولا: أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى

6-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة

7- يتم رش مبيد حشري كل عشر أيام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية



ثانيا: التسميد



أولا: تسميد اشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم

الرية الخامسة: 1 ك سلفات حديد + 1 ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز



الرش الورقي

يتم الرش الورقى بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء



ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 55 لتر/ الشجرة

يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 4 ساعات ري في الأسبوع)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة



رابعا: برنامج المكافحة



مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الأحمر والأناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)

1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق

2- البق الدقيقي كما سبق

3- مكافحة الاكاروسات كما سبق

4-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق البرقوق وخنافس القلف كما سبق

5-مكافحة أعفان الثمار كما سبق

6-مكافحة البياض الدقيق كما سبق

7-لطعة ثمار البرقوق ومرض تثقب أوراق البرقوق كما سبق

8-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق.