انطلاق منظومة تراخيص البناء الجديدة في حي ثالث الإسماعيلية

تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بدء انطلاق تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة في حي ثالث.

وجاءت بداية التشغيل التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة اليوم الثلاثاء على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمنظومة في أول يوليو المقبل.

وأكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أنه يتم تجربة المنظومة في جميع المحافظات على التوازي بواقع مركز أو حي واحد فقط لمدة شهرين قبل الانطلاق الفعلي.

وأضاف أنه وقع الاختيار على حي ثالث بالإسماعيلية لتميزه كما أنه الحي الأكثر تنظيماً مما يجعل تطبيق المنظومة فعالاً.

وقال محمود الصوري رئيس حي ثالث إن المنظومة الجديدة تشهد تعاونا بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحي وجامعة قناة السويس.

وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعاً سريعاً مع مدير الإدارة الهندسية ونائب رئيس الحي وسكرتير عام الحي وطلب برفع تقرير يومي عن أداء المنظومة الجديدة للتراخيص.

وعلى الجانب الآخر، أجرت مديرية الصحة بالإسماعيلية، كشف طبي شامل مجاناً على المقيمين بقصر ضيافة كبار السن، التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وذلك تحت رعاية محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، ووكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور علي حطب، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور مها الحفناوي.

وأجرت مديرية الصحة الكشف الطبي على جميع المتواجدين بقصر الضيافة، وأجرى التحاليل والإشاعات اللازمة لجميع الحالات، التى شملت جراحات الأوعية الدمويه وجراحات القلب، وفحص وظائف الكبد والكلى، ومتابعة قلب وباطنة وصدر ونفسية وعصبية، مع حجز أحد الحالات بالمجمع لإستكمال و متابعة مراحل العلاج، ونسقت لنقل الحالات التي تحتاج لإجراء الكشف عليها بمجمع الإسماعيلية الطبي، بمرافقة فريق من مشرفى مديرية التضامن الإجتماعي لرعايتهم أثناء الانتقال وحتى توقيع الكشف الطبى عليهم.

وأعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن جميع احتياجاتهم من العلاج سيتم صرفها مع توصيلها حتى مقر اقامتهم بالدار، مشيراً إلى قيام مديرية الصحة بتسجيل المقيمين من كبار السن على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة لتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا فى أسرع وقت، قيام فريق من إدارة الأمراض المتوطنة بتعقيم وتطهير الدار بشكل دائم ومستمر.