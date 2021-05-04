الثلاثاء 04 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» ترفض ممارسات إثيوبيا في دير السطان بالقدس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ناشد النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيبقية شباب الأحزاب والسياسيين، السلطات المصرية التدخل بشكل سريع لحل أزمة دير السلطان بالقدس التابع للكنيسة المصرية الأرثوذكسية.

وقال عزت، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الدولة المصرية تابعت بقلق بشقيها الرسمي والشعبي محاولة الرهبان المسلحين الإثيوبيين الهجوم على دير السلطان الذى يتبع الكنيسة المصرية، وانتقد قيام بعض الإثيوبين باقتحام دير السلطة المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.

وأكد أن الاثيوبين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبي عليها، ما أثار غضب الرهبان المصريين، في محاولة  لطمس الهوية المصرية في الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.

وأشار إلى أن صدام وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية في الدير، مشددا على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الإثيوبية، التي تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوذكسية.

وطالب عزت من السلطات المصرية سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية فى ذلك الدير.

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