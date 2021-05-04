«فالنتينو» تطلق أول مجموعة من مستحضرات التجميل أواخر مايو

تستعد دار الأزياء الإيطالية الشهيرة فالنتينو لإطلاق مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها، مما يجعلها واحدة من أهم الأسماء الفاخرة الرئيسية التي تقوم بذلك، وسيكون الإطلاق الرسمي في لندن يوم 31 مايو، مع مجموعة كاملة من المنتجات المتاحة.

وسيحمل الخط 40 لونًا رائعًا من كريم الأساس و50 لونًا ضخمًا من أحمر الشفاه منها اللون الأحمر اللامع، ومجموعة جيدة من ألوان الشفاه القرمزية على وجه الخصوص، والتي يراهن عليها صناع الموضة في الدار الإيطالية.

وسيحمل خط التجميل Valentino أيضًا مجموعة من منتجات العيون التجريبية، ففي بيان صادر عن فالنتينو قال بييرباولو بيتشولي، المدير الإبداعي للدار: "نرى الجمال وفقًا للوقت الذي نعيش فيه، ومن خلال ذلك نحاول تقديم منتجات تمثل العواطف والأحلام والتفرد الذي أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع الحياة التنافسية الملازمة لجائحة كورونا".

وتابع: الجمال ديمقراطي، وألقي نظرة على هوية كل فرد، والتفرد الذي يحيط بالتنوع والشمولية، فالجمال يتعلق بالنعمة، والنعمة هي شيء لا يمكنك وصفه، إنه تصور.. إذن الجمال شيء يمنحني العاطفة.. إنه اتصال.

وأكدت دار الأزياء على صفحتهم الخاصة على الإنستجرام أنه بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى وضع أيديهم على المنتجات، هناك حاجة إلى القليل من الصبر، سيتمكن أولئك الموجودون في لندن في نهاية شهر مايو من التقاط القطع الجديدة، بينما سيتعين على الباقي الانتظار حتى أغسطس، عندما حيث سيتم الطرح في بقية أنحاء العالم.

وتقدم دار أزياء "فالنتينو" الإيطالية تصميمات فريدة وعصرية تحاكي حياة المرأة بأدق تفاصيلها، ومبهرة وغنية بالتصميمات الحيوية من حيث القصات والألوان، لتتماشى مع جميع المناسبات العديدة التي تشارك فيها.

ففي عرض سابق لها قدمت التنورة الميدي السوداء مع الكسرات الأمامية والتقليمات والنقوشات الملونة ومعها البلوزة السوداء بلياقة عالية تنسدل منها فيونكة طويلة، وتنورة ميدي باللون الاسود البراق مزينة بالتقليمات الملونة والثنيات المتراصة نسقت بطريقة أنيقة مع البلوزة السوداء بلياقة عالية.

وصممت تنورة ميدي بقصة مستقيمة من اللون الازرق الفاتح، منسقة مع بلوزة طويلة شفافة باللون الابيض تجملها نقوشات الازهار الزرقاء، وتنورة ميدي بكسرات صغيرة مميزة بلونها البنفسجي الممزوج باللون البرتقالي الناري، نسقت مع قميص بنفسجي فاتح ومزينة بنقوشات صغيرة سوداء عند الصدر ومعها الحزام الرفيع.