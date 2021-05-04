الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «كوتشي» جديد و«موبايلين»

الإعدام شنقا لـ3 مزقوا جسد صديقهم لسرقته

الإعدام
الإعدام

 لم يكُن "راجح" صاحب الـ 35 عام، يدري أن أصدقائه الثلاثة، وضعوا خطه لسرقته والتخلص منه بعشرات الطعنات النافذة التي استقرت في انحاء جسده، ليتركوه بعد تنفيذ جريمتهم غارقا في بركة من الدماء لتتمكن الأجهزة الأمنية من تحديدهم وضبطهم وتقديمهم للمحكمة التي أصدرت حكمها على المتهمين بالإعدام شنقا.

- تحقيقات النيابة 

و حسب تحقيقات النيابة خطط المتهمين "ك.م" وشهرته الفيومس، و "م.س"  وشهرته ميمي ، و " ن .خ" وشهرته نورسيكو بقتل المجني عليه راجح.  ص "، لسرقة صديقهم بالإكراه. 

وتبين من قرار الإحالة ان المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وقصدوا مسكنه، وما أن رأوه  حتى أشهر المتهم الثاني بوجهه سلاح أبيض وانهال عليه طعنا به قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي .

- تحريات المباحث 

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، ان المجني عليه حضر للقاهرة للبحث على فرصة للعمل، وخلال تلك الفترة تعرف علي المتهمين وكون معهم صداقة جديدة، ودعاهم لمسكنه، فكان يتردد عليه المتهم الثالث ووقف على ثرائه، فأوعز لباقي المتهمين بذلك. 

واتفقوا  على التوجه إلى مسكنه وسرق منقولاته كرها عنه وقتله و حال ذلك بدرت منه ثمة مقاومة وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين وقصدوا مسكنه، ودخل  المتهم الأول والثاني وانتظرهما الثالث بمحيطة لتأمين ارتكابهما للواقعة وما أن ظفرا به  حتي أشهر الثاني بوجهه السلاح مهددا إياه. 

 وقاما بسرقة منقولاته (هاتفي موبايل، ومبلغ مالي، وملابس، وحذاء رياضي جديد  “كوتشي”)، ونظرا لمقاومته انهال  طعنا بسلاحه قاصدا قتله فأحدث به إصابات قطعية بالرئة والقلب أدي لنزيف دموي أدي الي الوفاة مباشرة،وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم

- الإعدام شنقا 

أصدرت  محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي، وعضوية المستشارين ناجي الحايس، ومجدي البيومي، وأمانة سر محمد سليمان، ومحمد خميس حكمها على المتهمين  بالإعدام شنقا .

قتل المرج النيابة العامة

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