مساعد وزير الداخلية للسجون: «زيارة الحقوقيين لليمان طرة تعتمد على الشفافية»

برفقة ممثلي 27 صحيفة ووكالة أجنبية

قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، خلال جولة تفقدية بليمان 440 وادي النطرون، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وافق على سلسلة زيارات لحقوقيين وممثلي أكثر من 27 صحيفة ووكالة أنباء اجنبية لتفقد أوضاع السجناء.

- الزيارات تكشف كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة ضد مصر

وأكد مساعد الوزير، أن تلك الزيارة تعكس استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، التي تعتمد على الشفافية والمصارحة، موضحا أن مثل تلك الزيارات تتيح للوفود المشاركة، والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجون، والتأكد من كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية لإجراء الجراحات العاجلة ومنها المرارة والبواسير في مستشفى السجن، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لنزلاء السجن، وعدد من الجراحات الأخرى والمناظير وأن منشآت السجن أنشئت منذ 21 عاما، ويحافظ على صيانتها بشكل مستمر.

وسمحت وزارة الداخلية للحقوقيين والإعلاميين بزيارات السجون والوقوف على أوضاع النزلاء، و تفقد إعلاميون ليمان 440 بوادي النطرون، للوقوف على أوضاع السجناء وأوجه الرعاية المقدمة لهم ولمسوا حسن معاملة السجون للنزلاء وتوفير كافة متطلباتهم.

- عملية تطوير كبيرة في السجون

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون من توفير غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية، وزراعية، وإنتاجية، من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

- رعاية طبية لكافة النزلاء

وقد امتدت عمليات التطوير وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.