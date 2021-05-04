الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. حفل تأبين محمود نسيم بمنتدى «بتانة» الأدبي

محمود نسيم
محمود نسيم

يقيم منتدى بتانة الأدبي والثقافي، في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، حفل تأبين للشاعر والمسرحي الدكتور محمود نسيم، عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، والذس رحل عن عالمنا يوم 21 أبريل الماضس، فى أوج عطائه الفكرس والنقدس والإبداعس.

ومن المقرر أن يشارك فس التأبين عدد من زملاء ومحبي الراحل، وعلى رأسهم الدكتور الشاعر حسن طلب، والدكتور شبل بدران، والدكتور يسرى عبدالله، والدكتورة والفنانة رانيا يحيى، مع  الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الراحل الكبير واحد من أبرز وأنبل الوجوه الشعرية التى شاركت فى صياغة مفاهيم كبرى لحركة جيل السبعينات الشعرية، وشارك فى مجلتى إضاءة 77، وكتابات، ونشر فيهما أولى قصائده، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، وحصل على الماجستير فى المسرح عند صلاح عبد الصبور ومحمود دياب، وتعد رسالة الدكتوراة (فجوة الحداثة العربية) من المراجع المهمة والرائعة فى مجال نقد الإبداع عبر الفكرة الفلسفية.

 كما أصدر مجموعة دواوين شعرية، كان أولها(السماء وقوس البحر) عام 1983، وآخرها(لاعب الخيال) 2020، كما له عدد من المسرحيات الشعرية منها(تراعى الغزلان، والغرفة)، وتم عرضهما على مسرح الهناجر.

وشغل محمود نسيم عددا من المناصب القيادية فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونال قدرا ظالما من الحرب المعلنة والمستترة من أحد كهنة وزارة الثقافة الكبار فى عقد التسعينات، وبدايات الألفية الثالثة، ووقفت هذه الحرب الشعواء فى مسيرة نسيم.

 ورغم ذلك استطاع محمود آن يقفز على تلك الحواجز الشائكة، ليلتحق بأكاديمية الفنون، ليجد أن مؤامرات جديدة حيكت له هناك، ولكنه ينتصر بالقانون، ويمارس دور الأستاذ الفاعل الذء كان يحلم به منذ صباه، وآخر ما كان يشغله نسيم فى أيامه الأخيرة، رئيسا لتحرير سلسلة (نصوص مسرحية)، التى تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

محمود نسيم حفل تأبين محمود نسيم منتدى بتانة الأدبي والثقافي المجلس الأعلى للثقافة وفاة محمود نسيم

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