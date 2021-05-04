«سياحة النواب» تطالب بسرعة تطعيم العاملين بالقطاع ضد كورونا

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بلقاح فيروس كورونا ضرورة ملحة للغاية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتأمينهم ضد الفيروس، نظرا لتعاملهم المباشر مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم إضافة إلى أن التطعيم للعاملين بالقطاع السياحى له أثر إيجابى قوى في تنشيط حركة السياحة الخارجية، خاصة ونحن نستعد لعودة الوفود السياحية من جديد حتى يشعر السياح الأجانب بالأمان والاطمئنان في التعامل مع العاملين بالفندق وذلك مع اتباع أيضاً الإجراءات الاحترازية المتبعة بكل دقة.



وطالبت علي، في بيان لها، بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح فيروس كورونا خلال الأيام القادمة لتكون جميع المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر جاهزة لاستقبال الوفود السياحية، بما فيها تطعيم جميع العاملين في شركات السياحة، ومراكز الغوص والبازارات السياحية داخل الفنادق والمحال السياحية، والأنشطة الأخرى داخل الفنادق حتى يكون نسبة التطعيم 100%.



وأكدت أن إجراءات التطعيم للعاملين مهمة للغاية وتأتى في ضوء جهود الدولة المصرية والاهتمام بالصحة العامة والحفاظ على صحة العاملين والسائحين والمواطنين، بالإضافة لدعم قطاع السياحة والتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر في انتعاش حركة السياحة الخارجية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه المستمر لقطاع السياحة والعاملين به.

وناشدت لنقابة العامة للمرشدين السياحيين، كافة أعضائها بالحصول على لقاح فيروس كورونا، في ظل حرص وزارة الصحة على وضع العاملين بالسياحة ضمن أولوياتها فى منح لقاح فيروس كورونا لهم، كما تتعاون وزارة السياحة مع النقابة فى إخطار الصحة ببيانات المرشدين السياحيين الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة الخاص باللقاح لاستعجال تطعيمهم.كما تبنت النقابة مبادرة لدعم تسريع حصول المرشدين السياحيين على اللقاح، من خلال تسجيل المرشدين السياحيين على لينك خاص بالنقابة، تم نشره على الصفحة الرسمية للنقابة على "فيس بوك" لتسجيل بياناتهم، عقب الإنتهاء من التسجيل على موقع وزارة الصحة، والنقابة تجمع تلك البيانات وترسلها لوزارة السياحة، والتى بدورها تُخطر الصحة بها، مشيرا إلى استجابة عددا من المرشدين السياحيين لتلك المبادرة.





