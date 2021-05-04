محافظ بورسعيد يوجه بفتح 3 مراكز شباب لتقديم لقاح كورونا

محافظ بورسعيد يوجه بفتح ثلاث مراكز شباب لتقديم لقاح فيروس كورونا ببورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بفتح عدد من مراكز الشباب بالمحافظة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وذلك خلال جولته بمستشفى النصر للأطفال داخل وحدة تلقي اللقاح.

ووجه محافظ بورسعيد بتحديد مركز شباب الاستاد ومركز شباب الزهور ووحدة الإغاثة بالتنسيق بين مديرتي الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعي، للتجهيز والبدء في استقبال المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد عنف وكيل وزارة الصحة خلال جولته لتكدس المواطنين وبطء إجراءات تلقي لقاح فيروس كورونا داخل مستشفى النصر للاطفال والتي تعتبر المستشفي الأساسي الذي انطلقت منه حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا ببورسعيد.

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مركزي مستشفي النصر ومركز صحة المسنين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك في إطار التأكد من الإجراءات التي يتم اتباعها لحصول المواطنين علي اللقاح بشكل سهل.

وقال المحافظ لوكيل الصحة: "وقف كل الإجراءات الروتينية دي.. الناس هتيجي تطعم ليه في العذاب ده... وانت ما نفذتش تكليفات وزيرة الصحة ليه.. اللي يجي يتسجل اسمه ويطعم"، وطالب العامين بالعمل علي تسهيل عملية التطعيم للمواطنين، ووقف الإجراءات التي تُعطل عملية التطعيم.

وطالب أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالتواجد بالمراكز ومتابعة العمل قائلاً: "أنت قاعد في المكتب والناس بتتعذب هنا علي اللقاح"، ووجه على الفور بفتح 3 مراكز "مركز شباب الاستاد، مركز شباب الزهور، مركز الاغاثة" ليتمكن المواطنون من الحصول علي اللقاح بسهولة.

من جانبهم أشاد المواطنين بتواجد المحافظ، والتعليمات التي صدرت لتسهيل عملية التطعيم، وأكدوا علي أنهم كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات، والتي وصلت الي الانتظار لأكثر من 10 ساعات في تزاحم داخل المراكز.