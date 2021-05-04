344 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

إيران تسجل 344 حالة وفاة و 20150 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 344 حالة وفاة و 20150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و575 ألف حالة.



وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 73219 حالة.



وذكرت أن 5477 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و22 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 20 ألفا و732 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد المسبب لــ(كوفيد-19)، خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و555 ألفا و587 حالة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي - إن الإصابات الجديدة منها 3 آلاف و9 حالات دخلت المستشفيات، حسب ما نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أمس الإثنين.



وأكدت تسجيل 391 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 72 ألفا و875 حالة، مشيرة إلى تعافي أكثر من مليوني شخص من الإصابة بالفيروس، فيما لا يزال نحو 5 آلاف و461 آخرين في حالة حرجة.



وذكرت أن أكثر من مليون و26 ألفا و369 شخصا تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس حتى الآن.

إصابات كورونا في العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 152.9 مليون حتى صباح أمس الإثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.16 مليار جرعة.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونا و 875 ألف حالة.