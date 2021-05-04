«ضد الكسر» يدخل مرحلة المونتاج بعد انتهاء التصوير

دخل مسلسل "ضد الكسر" بطولة الفنانة نيللي كريم في مرحلة المونتاج بعد انتهاء التصوير خلال الساعات الماضية، حيث انتهت نيللي من تصوير المسلسل الذي تنافس به رمضان الحالي، ودخل المسلسل المونتاج من أجل إنهاء الحلقات الأخيرة.

"ضد الكسر" نيللى كريم فى المونتاج بعد انتهاء التصوير

واحتفلت أسرة مسلسل "ضد الكسر" خلال الساعات الماضية بعد 3 أشهر من التصوير المستمر بعدة أماكن تصوير بين الديكور الشعبي وديكور الكومباوند بالسادس من أكتوبر، حيث وضع المخرج أحمد خالد خطة محكمة من أجل إنهاء التصوير ونجح في الخروج بالعمل إلى بر الأمان.

ودخل المخرج أحمد خالد إلى غرفة المونتاج بشركة العدل جروب المنتجة للمسلسل الجديد والذي يعرض على شبكة قنوات سي بي سي بشكل حصري من أجل تسليم الحلقات التسع المتبقية من العمل للعرض خلال الأيام القادمة.

وكانت الحلقة 21 من مسلسل ضد الكسر شهدت سرقة الفنانة نيللي كريم لأموال مصطفى درويش عن طريق مشاهد الفلاش باك بعد ما ذهبت إليها شقيقتها ملك التي تقدم شخصيتها الفنانة الشابة تارا عماد لكى تخرجها من ورطة قضية نسب ابنها المتهمة بها وأنها طلبت المساعدة من صلاح الذي يقدمه مصطفى درويش واشترط أن تأتى سلمى التي تقدمها نيللى كريم إليه وأنها سرقت أمواله، وبدأت سلمى تحكي لشقيقتها كيف سرقت الأموال.

أبطال وصناع مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» يشارك في بطولته كل من نيللي كريم والفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وسينتيا خليفة، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، وسامى مغاورى ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب ويعرض المسلسل بشكل حصري عبر قنوات سي بي سي، بالإضافة إلى العرض الحصري عبر قناة دبي.