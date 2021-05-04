نائب محافظ مطروح تتابع بدء تطبيق منظومة التراخيص البنائية (فيديو)

تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة مرسي مطروح ضمن 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، ويستمر لمدة شهرين حيث تم تلقى الطلبات بدأ من اليوم الثلاثاء عقب الإجازات الرسمية.

وقالت نائب محافظ مطروح في تصريحات خاصة لـ"الدستور، ان اليوم العمل الفعلي للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المركز التكنولوجي بمجلس ومدينة مطروح ضمن 27 مركزا ومدينة بالمحافظات .

وأوضحت أنه تم اختيار المركز لتجربة تراخيص البناء والاشتراطات الجديدة مؤكده علي أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قام بتكليفها بالتواجد داخل المركز وسط المواطنين ورصد حالة رضاهم في أول يوم للعمل .

وأضافت أن المواطنين اشادوا بالمنظومة الجديدة وذلك للتسهيل عليهم مشيرة إلي ان المنظومة الجديدة لا تتيح للمواطن بالتعامل مع الموظفين داخل الإدارات ولكن يقوم المواطن بتقديم أوراقه ويتم التواصل معه عقب الانتهاء من دورته .

وأكدت علي أن توجه الدولة الحالي هو التسهيل علي المواطنين في اصدار التراخيص وسرعه الأداء ورضا المواطن مشيرة إلي أنها ستتابع العمل لحظة بلحظة .



وتابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بان تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واضحة وصريحة وهو تسهيل الاجراءات للمتقدمين لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ، والردود علي جميع الاستفسارات والتساؤلات المواطنين في هذا الشأن وتوضيح جميع خطوات التقدم لمنظومة التراخيص ، وكذلك التوعية عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووضع اللافتات والبنارات في المركز التكنولوجي .

وأشار إلي أهمية منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حيث ستضمن الحفاظ على المظهر الحضاري على عكس ما هو الآن من مباني مرتفعة تتوسطها مباني منخفضة أو العكس، موضحا أن تطبيق هذه الاشتراطات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ الأمن الغذائي حيث تحد هذه الاشتراطات من مخالفات البناء التي تسببت على مدار عقود سابقة في إهدار الرقعة الزراعية وتهديد الأمن الغذائي للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية.