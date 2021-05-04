ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة البيانات والمصدر، داخل مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية ، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية،من ضبط 3 أطنان ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون بيانات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، داخل مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة ، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.



وأكدت مديرتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية، أنهم يقومون بتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه ، قد أكد على مديرى الطب البيطري والتموين بتكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة و مراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين تقوم بعمل جولات دورية ومفاجئه على جميع المحلات والشوادر تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

وقام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشن حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمركز ومدينة طنطا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى المرور على أماكن تداول وبيع السلع الغذائية، حيث تم سحب عدد من العينات وتحرير محاضر جنح صحية منهم 3 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية لمزاولة المهنة.