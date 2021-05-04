الثلاثاء 04 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

202 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة ورفع 172 إشغالاً بالفيوم (صور)

تحرير 202 مخالفة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الالتزام بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة تطبيق الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، ترأس حملة ليلية مكبرة بمركز ومدينة طامية، رافقه خلالها ياسر جمعة، رئيس المركز، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالقرى.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين بالشمع الأحمر لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أحدهما بعزبة "الشيخ علي" والآخر بمدينة طامية، وغلق عدد 5 ورش بناحية قرية كفر محفوظ لمخالفة مواعيد العمل الصيفية، كما تم خلال الحملة تحرير 48 مخالفة لمواطنين لعدم إرتداء الكمامة، ورفع 32 حالة إشغال متنوع، كما تم فض أحد الأفراح وغلق وتشميع القاعة.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن  الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، شنت حملة ليلية أمس، شملت مناطق كيمان فارس ومنشاة لطف الله وقحافة والسلخانة والشيخ حسن والحواتم وشارع السد العالي بالمدينة الصناعية، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 3 مقاهٍ بمناطق كيمان فارس وقحافة والشيخ حسن، لتقديمها الشيشة لروادها، وتحرير 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 15 حالة إشغال متنوع لتيسير الحركة المرورية.

وفي مركز سنورس، قاد المهندس محمود هاشم، رئيس المدينة، حملة مكبرة مساء أمس، بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة، بالإضافة إلي رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المارة، وشملت الحملة قري منشاة طنطاوي والسعيدية وسنهور القبلية وفيديمين، وشوارع ناصر، وسعد زغلول، وأحمد شوقي، بمدينة سنورس، بالاضافة إلي المرور على المنشآت السياحية علي ساحل بحيرة قارون والتي تشمل البارون، واللؤلؤة، وجزيرة البط، واللسان، والأوبرج، والقوات المسلحة، والشواطئ العامة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين أحدهما بسنهور القبلية، والآخر بفيديمين، كما تم رفع عدد 60 إشغال طريق متنوع، وتحرير عدد 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.

أما في مركز أبشواي، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة الأستاذ مراد مسعود حملة مكبرة، شملت شارعي الجلاء وشرق السكة الحديد، وقرية العجميين، وطريق سنرو / أبشواي السياحي، وطريق سنرو / أبشواي، للمرور علي المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة، وأسفرت الحملة عن رفع عدد 25 حالة إشغال متنوع من مختلف الشوارع بنطاق الجولة، وتحرير 15 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز يوسف الصديق، قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قري المشرك قبلي، والرواشدية، وكحك بحري، والشواشنة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين لعدم إلتزامهما بالمواعيد المقررة، وتحرير 50 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 30 حالة إشغال متنوع.

وفي مركز إطسا قاد الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة مساء أمس، شملت شوارع وميادين مدينة إطسا، وقري مطول، وأبوجندير، وحلفا، وبحر أبو المير، وأسفرت الحملة عن تحرير  عدد 49 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 10 حالات إشغال متنوع، وغلق عدد 5 ورش لعدم إلتزامها بالمواعيد الصيفية المقررة.

تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة
تحرير 202 مخالفة عدم ارتداء الكمامة 172 إشغال الفيوم

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