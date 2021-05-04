جامعة أسيوط: ضوابط ملزمة لتطعيم شباب الأطباء بلقاح كورونا

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن وضع عدد من الضوابط الملزمة لتطعيم شباب الأطباء باللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل الإسراع فى سير حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية وزيادة عدد المستفيدين منها.

وأوضح الدكتور علاء عطية أن تلك الضوابط تتضمن على الأطباء الجدد تقديم ما يفيد تطعيمهم باللقاح أو تعافيهم حديثاً من الإصابة بفيروس كورونا قبل استلامهم العمل بمستشفيات الجامعة أو الحصول على سكن باستراحة النواب ، وهى نفس الإفادة المطلوبة من الأطباء الأقدم من المقيمين والهيئة المعاونة من أعضاء هيئة التدريس كشرط لدخولهم أية امتحانات بمرحلة الدراسات العليا.

وأشار الدكتور علاء عطية أن تلك الضوابط تهدف إلى تشجيع الأطباء على تلقى اللقاح دون تأخير وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد الأطقم الطبية والمرضى المتواجدين بمستشفيات الجامعة وتوفير أقصى درجات الوقاية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل كافة قطاعات الجامعة وتوفير كافة السبل الهادفة إلى توفير بيئة صحية آمنة لأفرادها.

في نفس الوقت ناشدت محافظة أسيوط جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".