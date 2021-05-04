الآثار: تطهير وتعقيم كافة المتاحف والمواقع يوميًا

ذكرت وزارة السياحة والآثار أن أعمال التعقيم والتطهير التى تقوم بها بصفة مستمرة فى كافة المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية تأتي وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان .



يأتى ذلك في إطار متابعة تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد لحماية المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع، خاصة في فترة الأعياد خلال الأيام القليلة المقبلة .



وأشارت الوزارة فى بيان أصدرته اليوم إلى أن أعمال التطهير والتعقيم تتم بصفة يومية فى كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية منها متحفي شرم الشيخ والغردقة، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف آثار الأقصر، ومتحفي روميل ومطروح بمحافظة مطروح، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومناطق آثار الهرم وميت رهينة، وقصر البارون، وقلعة قايتباي، ومنطقة آثار الأنفوشي وعامود السواري بالإسكندرية، ومنطقة معابد فيلة، وجزيرة ألفنتين، ومعابد أبو سمبل بأسوان وغيرها من المتاحف والمواقع الأثرية.



وتشمل أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بهذه المناطق، وشباك التذاكر بهذه المناطق، ودورات المياه، والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن، والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور، بالإضافة إلى الحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.