«الكيمتشي الكوري» للاحتفال بشم النسيم ويوم الربيع المصري

احتفالًا بعيد شم النسيم ويوم الربيع المصري، قدم المركز الثقافي الكوري في مصر لمحة من المائدة الكورية المميزة من خلال وصفات الكيمتشي الموسمية باستخدام مكونات محلية متوفرة في مصر بدأها من 3 مايو وحتى نهاية الشهر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمركز.

وتتضمن الفعالية كروت تعريفية ترصد التشابه بين وجبات الربيع المصرية والكورية، وفوائد طبق الكيمتشي المختلفة، وثلاث طرق مختلفة لتحضير الكيمتشي بمنتجات محلية مصرية.

ويعقب الفعالية مسابقة لمشاركة الكروت التعريفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق شخصي على المحتوى، وسيتقدم المركز الثقافي الكوري بمنح هدايا من الاطعمة الكورية والمكونات المميزة للوصفات الكورية المشهورة.

وخلال الأسابيع الماضية، كان قد نظم المركز الثقافي الكوري في مصر مسابقة أونلاين للمصطلحات الكورية القديمة المكونة من أربع رموز لدارسي اللغة الكورية في مصر.

وشارك في المسابقة 15 طالباً من طلبة معهد سيجونج لتعليم اللغة الكورية في مصر، وحضرها أكثر من 30 من محبي الثقافة واللغة الكورية في مصر.

وأظهر المشاركون في المسابقة حماسا كبيرا بالتجربة التي وفرت لهم حصيلة جديدة من المصطلحات الكورية ومناسبات استخدامها. كما أظهروا اهتماما كبيرا بمقاطع الدراما التي عرضت خلال المسابقة.

ومن جانبه قال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري إن المسابقة هي الفعالية الثانية التي ينظمها المركز بعد محاضرة "تعلم اللغة الكورية من خلال الكي بوب" والتي نظمها المركز في شهر مارس الماضي وحظيت بنسبة كبيرة من المشاهدة في غضون أسبوع من بثها.

وأشار أوه سونج هو إلى أن المركز سيواصل تنظيم فعاليات مختلفة أونلاين، والتي لن تكون فقط ثقافية وإنما أيضاً ستكون بمثابة مصدر تعليمي لدارسي اللغة الكورية، وذلك من خلال قناة المركز على اليوتيوب.

وقال إن المركز سيسعى في المستقبل لتطوير مختلف برامج تعلم اللغة الكورية عبر الإنترنت وتوظيف الأزمة الحالية لوباء كورونا كفرصة لنشر اللغة الكورية بين الكثير من المصريين.

الأحتفال بيوم الربيع

يوم الربيع