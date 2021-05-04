حقوقيون في زيارة تفقدية لسجن وادي النطرون للوقوف على أوضاع السجناء

أجرى وفد ضم حقوقيين وإعلاميين زيارة إلى «ليمان 440» في وادي النطرون للوقوف على أوضاع السجناء وأوجه الرعاية المقدَّمة لهم، ولمس الوفد حُسْن معاملة السجون للنزلاء وتوفير جميع متطلباتهم.

وشهدت سجون مصر في جميع المحافظات عملية تطوير شاملة ومستمرة تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون من توفير غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا ما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفي هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

سجون وادي النطرون

منطقة سجون وادي النطرون تقع على أطراف منخفض وادي النطرون ومداخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.