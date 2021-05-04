الثلاثاء 04 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تحديده سببا للوباء في «كوفيد25».. هل ينقل «الغراب» فيروسات للإنسان؟

يوسف الشريف
يوسف الشريف

أثار مسلسل "كوفيد25" تساؤلا جديدا أخذ مساحة كبيرا من الجدال، في جلقته أمس، والتي أظهرت أن سبب وجود الفيروس الذي تدور حوله الأحداث هو "الغراب".

 في هذا  السياق، تواصلت "الدستور" مع دكتور سليمان بهي، طبيب بيطري، ليوضح إمكانية انتقال الفيروسات عبر الغراب للانسان.

وأوضح سليمان، أن نقل هذه الأمراض تختلف حسب نوعية المرض إما عن طريق الفضلات التي تحتوي على الميكروبات المسببة للأمراض والتي تتحول إلى مسحوق ينقله الهواء، وإما عن طريق الرذاذ من الفم وإما عن طريق تلوث الماء والغذاء بالفضلات المحتوية على الميكروبات التي تنقلها.

وأكد، أنه من الأمراض الخطيرة التي يتسبب في وجودها "الغراب" الالتهاب الدماغي والعمود الفقري، فهو ينتشر في كثير من بلدان العالم، وينتقل هذا الفيروس من الطيور وخصوصا الغراب إلى الخيول والإنسان عن طريق البعوض، وتذكر بعض الدراسات أنه قد ينتقل عن طريق الملامسة أو رذاذ الفم وقد يسبب هذا المرض الموت للإنسان والخيول ويصاب به الأطفال والكبار على حد سواء، ويكون حادا إذا كان هناك شكوى من مشاكل صحية أخرى.


واستطرد، أنه من الأمراض البكتيرية التي تصيب "الغراب" وتنتقل إلى الإنسان عن طريق التعرض لإفرازات الطائر أو استنشاق رذاذ الهواء المحمل ببراز الطائرهو الالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب والتهاب الدماغ، ويسبب إسهال وحمى وآلام شديدة بالبطن.

موت القلب الدستور الطيور المسلسل

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