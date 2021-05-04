تحرير 15 محضر عدم ارتداء الكمامة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض حملة مرافق لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة داخل مواقف السيارات والمحال التجارية والشوارع.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة للتاكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بمختلف قطاعات الحي.

وأضاف “عوض” أن الحملة التي تم تنفيذها استهدفت استهدفت الحملة كورنيش النيل الغربي، مواقف السيارات ومختلف شوارع وقطاعات الحي، وأسفرت عن تحرير 15 محضر عدم ارتداء كمامة.

وأكد “عوض” على استمرارية الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والشوارع ومواقف السيارات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ورفع اشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بمنظومة النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا و منع تداول الشيش داخل المقاهي والكافيهات والنوادي.

يذكر أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة عامر عوض نفذت حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات، مع استمرار الحملات على المقاهي والكافيهات، والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد الغلق.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وتطبيق غرامات على عدم مراتدى الكمامة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأكد “عوض” أن الحملة تمت بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد نصحي مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، المقدم شادي عبد اللطيف رئيس شرطة مرافق سوهاج، استهدفت مختلف قطاعات الحي بالكورنيش الغربي والشرقي والحدائق العامة والميادين.

وأشار “عوض” إلى أن الحملة التي تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم ارتداء كمامة، ضبط 9 شيشة وتحرير محاضر للمخالفين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19. وأضاف “عوض” أن فرق المرور المستمر عملت على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومنع التجمعات، مع استمرار الحملات على المقاهي والكافيهات، والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد الغلق الصيفية للمحال والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أي تجمعات، أو احتفالات، أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بكل حسم مع المقاهي والكافيهات والمحلات المخالفة لتلك الإجراءات وغلقها فوراً.