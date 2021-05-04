الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب تهديدات..

عبير موسى تدخل البرلمان التونسي مرتدية سترة واقية

عبير موسى
عبير موسى

في جلسة اليوم الثلاثاء في البرلمان التونسي، دخلت عبير موسي، نائبة البرلمان التونسي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري فيه، مرتدية  سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية.

 وقالت موسي حسب إذاعة نسمة التونسية: إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.

يأتي هذا فيما دعت كتلة «الإصلاح» البرلمانية المنضمة إلى الائتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية تونسية.

كما حملت الكتلة، الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) المسؤولية عما يحصل في تونس من أزمات.

وقال حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح»: إن «الأوضاع المتأزمة داخل البرلمان تنعكس بصفة مباشرة على الوضع العام بالبلاد»، واتهم الغنوشي بـ«المحاباة والكيل بمكيالين في علاقته بالنواب» وتابع:  أن رئيس البرلمان بات «عنصراً أساسياً في اندلاع كل الأزمات داخل البرلمان، ويزيد من حدتها باصطفافه المتواصل مع مؤيديه في الفكر والعقيدة، حتى وإن كان ذلك على حساب القانون والنظام الداخلي والأعراف البرلمانية» على حد قوله.

كما دعت الكتلة باقي الكتل البرلمانية والنواب، الذين وقعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي إلى اجتماع عاجل للحسم بشكل نهائي في عدد الموقعين على العريضة، ونشرها للرأي العام التونسي.

 كان  الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تقوده عبير موسي، قاد حملة  لسحب الثقة من الغنوشي الصيف الماضي، لكنها باءت بالفشل. 

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائمة بـ 24 شخصا، مكلفين بحفظ النظام بالبرلمان.

وجاء في الوثيقة المعنونة بـ"مذكرة تنفيذية تتعلق بضبط قائمة الأعوان المكلفين بحفظ النظام بمجلس نواب الشعب"، أن هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من قرار رئيس المجلس المؤرخ في 30 مارس الماضي والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات حفظ النظام في البرلمان.

تونس الحزب الدستوري الحر البرلمان التونسي

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