الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البيئة: حملات تفتيشية على المصانع ومحطات معالجة الصرف

محطة الصرف الصحي
محطة الصرف الصحي

شنت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالقاهرة الكبرى، حملة تفتيشية على عدد من المصانع العاملة فى مجالات الغزل وإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

3 أنشطة توعوية

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن فرع القاهرة نفذ 3 أنشطة توعوية بالمركز الطبي بقرية طحانوب مركز ومدينة شبين القناطر وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للمواطنين وحثهم على تبنى الممارسات البيئية السليمة .

التفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي

وتابعت وزيرة البيئة، أن شكل فرع الشرقية لجنه للتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظه الشرقية والإسماعيلية، حيث تم التفتيش على محطات الصرف بمراكز كلاٍ من أولاد  صقر، وأبو كبير وتم سحب العينات اللازمة ومراجعة السجلات الخاصة بالمحطة والمستندات الخاصة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تنفيذ حملة توعية بيئية بالزقازيق 

وحرصاً على رفع الوعى البيئى للمواطنين قام فرع الشرقية بتنفيذ حملة توعية بيئية بمدينة الزقازيق وأخرى بالوحدة المحلية بالصنافيين حول أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، حيث تم شرح عدد من المفاهيم البيئية المختلفة  وتم تشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا واتباع العادات الغذائية الصحية والسلوكيات البيئية الرشيدة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتخضع محطات الصرف الصحى ئللمراجعة البيئية من خلال الإدارة العامة للإلتزام البيئى بالوزارة لتفقد مدى التزامهم بخطط الإصلاح البيئى المقدمة والتوعية بأهمية إجراء المعالجة لمياه الصرف للحفاظ على نوعية المياه.

حملات تفتيشية

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ياسمين فؤاد حملة تفتيشية وزيرة البيئة هيئة التنمية الصناعية شنت وزارة البيئة أنشطة توعوية محطات معالجة الصرف الصحي

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