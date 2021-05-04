"روساتوم" تُعلن أسماء الفائزين في المسابقة السنوية لمقاطع الفيديو

إعلان نتائج مسابقة الفيديو عبر الأنترنت بشركة روساتوم

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية، عن أسماء الفائزين في المسابقة السنوية السادسة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت"Atoms Empowering Africa" خلال حفل توزيع جوائز أقيم افتراضيا في ختام المسابقة.

وشجعت المسابقة الراغبين بالمشاركة فيها على نشر مقاطع فيديو صوّروها على موقع "فيسبوك" من أجل تسليط الضوء على التقنيات النووية وكيفية استخدامها لصالح مناطقهم.

وكان بإمكان المشاركين تناول مختلف المواضيع في فيديوهاتهم بما في ذلك كيف يمكن للتقنيات النووية أن تساعد في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وكيف يمكن أن تساعد البلدان النامية في مرحلة التحول الصناعي وكيف يمكن للعلوم والتكنولوجيا النووية غير المتعلقة بصناعة الطاقة أن تفيد بلد ما أو مجتمع، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

والفائزون في المسابقة هذا العام هم فريق طلابي من جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا في غانا يتكون من جورج ديفيس بلالي من تنزانيا وعلاء محمود إبراهيم عوض من مصر وفاتي أرونا أكوريكو من غانا.

وضمت قائمة الفائزين أيضا المصري مصطفى عمران وهو طالب ماجستير في مركز ACE-FUELS بالجامعة الفيدرالية للتكنولوجيا، أويري، نيجيريا، والطالب نعمان نعمان وهو كذلك مدير الاتصالات في مهرجان "بانوراما للفيلم القصير" في تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة التحكيم قد أبدوا إعجابهم بمحتوى وتنوع مقاطع الفيديو المقدمة. ولهذا السبب قررت "روساتوم" إنشاء جائزة خاصة لأفضل عمل تعاوني وحصل عليه فريق من الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا تكون من ثلاثة طلاب وهم موناشيمسو أوغوين وأوغين جاين وأوغين أوزيوما. فيما نال المحترف الشاب من تونس وسام دلالي الجائزة الخاصة للامتياز في الابداع ومحتوى الفيديو.

وسيُكافأ جميع الفائزين برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى روسيا حيث ستتاح لهم الفرصة لزيارة عدد من مناطق الجذب السياحي المعروفة على المستوى العالمي بالإضافة إلى مختلف المؤسسات النووية والمنشآت النووية المتقدمة.

وتنظيم الرحلة طبقا للقيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.

ومقاطع الفيديو المشاركة قد تم اقتنائها بعناية من قبل لجنة خبراء مستقلة مع مراعاة مختلف المعايير بما فيها المحتوى الأصلي والإبداع، وجودة الفيديو والمحتوى عموما، ودقة المحتوى الفني وأهميته، فضلا عن قدرة المؤلف على توصيل المضمون للجمهور بوضوح.

وضمت لجنة التحكيم ممثلين عن المؤسسات النووية مثل "روساتوم" وهيئة محطات الطاقة النووية في مصر ((NPPA، وخبراء في مجال الاتصالات التسويقية مثل شركةInfluence Communications (مصر)، إلى جانب ممثلين عن المنظمات غير الحكومية النووية الإقليمية.

من جانبه لفت محمد عمارة الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Influence Communications، الانتباه إلى المسائل التي تناولها المشاركون قائلا: "يظهر عدد كبير من مقاطع الفيديو التي أرسلها المشاركون أن شباب أفريقيا متحمسون حريصون حقا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل معالجة المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة بدءا من المشاكل الطبية الملحة ووصلا إلى مشكلة التغير المناخي. إن أحد العوامل الرئيسية لضمان مستقبل مستقر للبشرية هو طريقة الحصول على الطاقة دون تلوث البيئة، وهو ما يشكل قيمة الطاقة النووية".

وشدد ريان كوليير، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" في وسط وجنوب أفريقيا، على أن التقنيات النووية تقع في قلب العديد من الابتكارات التي يمكن أن تحمل فوائد كثيرة لأفريقيا والعالم بأكمله.

وقال: "إننا على الاستعداد لدعم تطلعاتكم في تحقيق أهدافكم لأنه من المهم بالنسبة لنا أن يتمكن الشباب الموهوبون من فتح قدراتهم. لا تقتصر أنشطتنا على إنشاء محطات طاقة نووية فقط، إنها متعددة الجوانب وكذلك أنتم، لذلك نسعى لمساعدتكم في الدراسة وكشف قدراتكم وتطويرها ووضعها في خدمة المجتمع".