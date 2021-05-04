الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد قبض معاشات شهر مايو 2021

أرشيفية
أرشيفية

ترتفع عمليات البحث عن موعد قبض معاشات شهر مايو 2021 قبل نهاية شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك لعام 2021، على محركات الإنترنت عبر موقع “ جوجل ” والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي، من قبل العاملين والمواطنين أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

ووفقاً لوزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أنه تم بدء صرف معاشات شهر مايو لعام 2021 بداية من يوم السبت الماضي الموافق 1-4-2021، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري لتكنولوجيا البنوك.

وبدأ صرف معاشات شهر مايو لعام 2021، بداية من يوم 1 من هذا العام حتى يوم 10 في شهر مايو، حتى يستعد أصحاب المعاشات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم صرف المعاشات على 3 مراحل منعاً للتزاحم في الشوارع أو التكدس على ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري لتكنولوجيا البنوك، خوفاً على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، وللحد من تفشيه في البلاد، وتلتزم كافة الوزارات بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفيذاً للإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة المصريين والأسر من عدوى وباء كورونا.

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ميعاد قبض معاشات شهر مايو 2021

ومع حلول عيد الفطر المبارك لعام 2021 يسعى أصحاب المعاشات للحصول على القبض أستعداداً لأمور الحياة لشراء مستلزمات عيد الفطر، لذلك تابع مع “ الدستور ” في تقريرة يرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحث عنها وتشمل ميعاد قبض معاشات شهر مايو 2021، وذلك فقاً لبيان رسمي من وزارة التضامن الإجتماعي، تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.

حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن انتهاء كافة الاستعدادات لصرف معاشات شهر مايو لعام 2021 والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 1-4-2021، ويستطيع المواطن الآن أن يقيض المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري لتكنولوجيا البنوك، ولكن كل ذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحته وارتداء الكمامة، وأضافت الهيئة القومية على أن من يحمل بطاقات الصرف الآلي يستطيع الآن الصرف من أي ماكينة موجودة أو من خلال مكاتب البريد.

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