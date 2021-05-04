«الرى» تبدأ خطة لتطوير الصرف المغطى بمساحة 1973 فدانًا

للتخلص من الأملاح وآثار المبيدات في التربة

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ خطة لتطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في جميع المحافظات، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.



- تطهير عدد من المصارف فى شرق الدلتا

وبدأت الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء، في تنفيذ خطة أعمال تطهير عدد من المصارف لتوفير مياه الرى اللازمة للأراضي الزراعية وتحسين نوعيتها، ومتابعة أعمال نزع حشائش وتجريف مصارف الإقليم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال تطوير وصيانة شبكة الصرف المغطى بمنطقة ميت يزيد، وذلك ضمن عملية إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي لمجمعات متفرقة بمساحة إجمالية قدرها 1973 فدانا من الأراضي الزراعية، وذلك لتخفيف أملاح التربة وبقايا المبيدات الزراعية في الأراضي.



وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم استكمال تنفيذ عدة مشروعات وعمليات جارية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، التى تستهدف التخلص من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية في عدة محافظات مختلفة، تتضمن إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للصرف لـ«الدستور»، إنه يتم متابعة مدي التقدم في العمليات سواء في مراحل الاعداد أو الطرح أو التنفيذ، والعمل علي تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة المعدة بمعرفة الهيئة، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في التطوير.



- المشروعات تزيد الإنتاج الزراعي وتحسن خواص التربة



و أكد «عبدالكريم»، أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، مشيرًا إلى فائدتها فى تحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.



يأتى ذلك فيما بدأت الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، استكمال تنفيذ عدة مشروعات وعمليات جارية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، التى تستهدف التخلص من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية، بعدة محافظات.