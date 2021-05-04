محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف والتجميل بأخميم بتكلفة 22.5 مليون جنيه

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف والتجميل بمدينة أخميم، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والعميد سيد نفادي قائد مرور سوهاج.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق سوهاج أخميم بداية من مسجد الخلوة حتى ميدان صينية أخميم بطول 4 كيلو متر بتكلفة 22.5 مليون جنيه، شاملة أعمال التجميل وتركيب البردورات والانترلوك، وعمل الأرصفة والجزيرة الوسطى، وبعض المطبات الصناعية عند التقاطعات، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطة الاستثمارية لمجلس مدينة أخميم.

ووجه "الفقي" بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى المعايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تطبيق العاملين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



محافظ سوهاج يتابع غلق المتنزهات والحدائق العامة

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أجرى مساء أمس، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة بنطاق مدينتي سوهاج، وأخميم، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق قرار الغلق، رافقه خلالها كلا من العميد سيد نفادي قائد مرور سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد كورنيش النيل الشرقي حيث اطمئن على غلق مداخل الكورنيش، بمتابعة من إدارة مرور سوهاج، كما تفقد الكورنيش الغربي بداية من كوبري سوهاج العلوي على النيل وحتى كوبري أخميم، وشارع سوهاج أخميم، بالإضافة إلى ميدان "الصينية" بمدخل مدينة أخميم، حيث خلى الكورنيش والحدائق العامة والميادين تماما من المواطنين، وأي مظاهر احتفالية بأعياد الربيع .

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لجميع المنتزهات، والحدائق العامة بجميع مراكز المحافظة، ومنع أي تجمعات، أو مظاهر احتفال، مشيدا بالتزام المواطنين وعدم خروجهم حفاظا على سلامتهم، داعيا المولي عز وجل أن يرفع البلاء وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

تطوير طريق اخميم

تطوير طريق اخميم

طريق اخميم

تطوير طريق اخميم

تطوير طريق اخميم

طريق اخميم

تطوير طريق اخميم