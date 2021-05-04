ماليزيا تعتزم الإعلان عن أماكن زيادة فرص الإصابة بكورونا

أعلن وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم الإعلان بصورة عامة عن المنشآت التي تم تصنيفها على أنها عالية الخطورة فيما يتعلق بالاصابة بفيروس كورونا ابتداء من السابع من مايو الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يٌطلب من المنشآت التي تدخل في هذا التصنيف إخضاع العاملين بها للاختبار والحد من الازدحام، وتحسين الحراسة، وإصدار تعليمات للعاملين بالعمل من المنزل.

وقال الوزير إن هذا إجراء استباقي لمنع ظهور بؤر تفشي والسماح لملاك الأعمال العامة والخاصة تنظيم أنفسهم.

وحددت الحكومة بالفعل 1660 منشأة عالية الخطورة منها مراكز تجارية ومحال كبيرة ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات ومكاتب.

وسوف يتم إبلاغ زائري هذه المناطق بأنهم" تعرضوا بصورة عارضة للفيروس"، ويتعين على المخالطين العارضين الخضوع لاختبار فيروس كورونا فقط إذا ظهرت عليهم أعراض.

و سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم 3120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 420 ألفا و 632 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 918 حالة عن اليوم السابق.

وقال مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في تغريدة عبر حسابه على (تويتر) بحسب ما نقلته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - إن ولاية سيلانجور لا تزال تسجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، حيث سجلت 637 إصابة.

وأضاف أن الوزارة سجلت 18 وفاة، ما رفع حصيلة الوفيات في ماليزيا إلى 1551 حالة، وأشار إلى أن العدد التراكمي لحالات كورونا في ماليزيا ارتفع إلى 417 ألفا و512 حالة، فيما لا تزال هناك 30 ألفا و 753 حالة نشطة.



كورونا جنوب إفريقيا وبريطانيا المتحورة تتسلل إلى ماليزيا

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة المالیزیة عن العثور على 30 إصابة بفيروس كورونا المتحور، منها 27 إصابة بكورونا جنوب إفریقیا (351.1.B) وثلاث إصابات بالمتحور البريطاني (117.B).

وقال وزير الصحة الماليزي الدكتور أدھم بابا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - إنه تم الكشف على جمیع الإصابات عبر 59 سلسلة جنومیة كاملة تم إجراؤھا من 24 أبريل الماضى حتى 1 مايو الجاري من قبل معھد البحوث الطبية.