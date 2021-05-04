الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سقطة» لـ أحمد سعد بتعليق صادم على صور زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

سعد في كواليس موسى
سعد في كواليس موسى

ننشر خلال هذا التقرير تفاصيل "سقطة" وقع فيها المطرب أحمد سعد بتعليق صادم على صور زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب من خلال ستوري له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر أحمد سعد مجموعة من “الستوريز” عبر حسابه على إنستجرام تعليقا على صورة في حفل زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب من كواليس مسلسل موسى وحلقة أمس الإثنين.

 

"سقطة" لأحمد سعد بتعليق صادم على صور زفاف موسى

ونشر أحمد سعد ستور له عبر موقع إنستجرام من خلال الصورة التي ظهر فيها مع محمد رمضان وسمية الخشاب من حفل زفاف “حلاوتهم وموسى” من المسلسل الذي  حضر لغناء أغنية فيه والصورة عليها جملة" لما تدي صاحبك الكانز وأنت باصق فيها" وبالرغم من أنها صورة صنعها أحد المعجبين إلا أنه رفعها عبر حسابه وهو ما اعتبره الكثير سقطة من الفنان أحمد سعد تجاه سمية الخشاب ومحمد رمضان حتى وإن كان يقصد المزح معهم فقط.

 

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وكان أحمد سعد قال لـ الدستور: “  إنه يرفض في البداية العرض المقدم له للمشاركة في المسلسل لأن رمضان قال له إن الفكرة حلوة وهتكون جديدة ومختلفة والناس هتحبها وأنه طلب من محمد رمضان الرجوع للفنانة سمية الخشاب لسؤالها”، وأنه ليس لديه اي مشكلات وبالفعل موافق على تقديم الأغنية وبعد انتهاء التصوير شكرته سمية على الأغنية مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلات على الإطلاق وأنه بعد نشر محمد رمضان لصور حفل الزفاف من إحدى مشاهد المسلسل علق وكتب: مبروك  يا رمضان والصورة معبرة جدًا ومبروك عليك وربنا يجعلها اخر الاحزان".

أبطال مسلسل موسى

مسلسل موسى يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي وتارا عماد ورياض الخولي وسيد رجب ومفيد عاشور و عارفة عبد الرسول وصبري فواز وضياء عبد الخالق والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرسي ويعرض حصريا عبر قنوات دي إم سي ويبدأ العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد مرتين خلال اليوم.

أحمد سعد محمد رمضان سمية الخشاب موسى انستجرام ستوري زفاف تعليق أحمد سعد على صور زفاف موسى

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