الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وجبة ملكية تقدم في مصر.. طريقة عمل عيش السرايا بالسكر

عيش السرايا
عيش السرايا

في رحلة الطهي حول الشرق الأوسط لتذوق الأطباق المثالية التي تجسد روح رمضان، ستجد عيش السرايا الذي يسمى بخبز القصر الملكي، وهو حلوى شهية من أصل عثماني، تحظى بشعبية في بلاد الشام ومصر وتركيا، ويتم تقديمه من قبل مصانع الحلوى وفي القهاوي.

 

هذه الوصفة لذيذة، وبسيطة وقابلة للصنع، وذلك لأن المكونات متوفرة بسهولة مثل الخبز والقشدة والسكر، والأساس يعتمد على الكريمة السميكة التي ترتفع إلى الأعلى عندما يغلي الحليب، وتُزين بالفستق ورشات من أزهار القرطم.

 

المكونات:

 

12-15 شريحة خبز

600 جرام سكر 

3 ملاعق كبيرة ماء زهر

1 ملعقة كبيرة قهوة 

1 ملعقة كبيرة عسل

340 جرام قشدة معلبة أو متخثرة

105 جرام فستق مطحون أو مقطع

بذور القرطم المحفوظة أو بذور الرمان

 

الطريقة:

 

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية، تُرفع القشرة عن الخبز، وتُوضع على صينية خبز وتحميصها في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون، تُرفع وتُسحق لتشكيل فتات الخبز.

ضع 400 جرام من السكر وثلاثة أكواب من الماء في قدر متوسطة الحجم، يُغلى المزيج، ثم يُخفض الحرارة ويُترك على نار خفيفة، مع التحريك حتى يذوب السكر.

في قدر آخر، أضيفي السكر المتبقي على نار متوسطة، حرك المقلاة حتى يذوب السكر ويتحول إلى اللون البني الذهبي.

نرفع عن النار قبل أن يتبلور السكر ويصب في شراب السكر، حركي بقوة حتى يذوب السكر.

يضاف ماء الزهر والقهوة والعسل.

يُسكب كوبين من الشراب فوق فتات الخبز ويُمزج جيدًا. 

غطي خليط الخبز واتركيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

انشر خليط الخبز في طبق تقديم دائري أو مستطيل بعمق خمسة سنتيمترات على الأقل ومستوى مع ظهر الملعقة.

وزعي الكريمة بالتساوي على الوجه لتغطية الخبز وزينيها بالفستق، برد لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

نرش بذور القرطم المحفوظة أو بذور الرمان.

عيش السرايا مصر العسل السكر القصر الملكى

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