الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مبادرة شبابية بالقليوبية لتسجيل الحصول على لقاح كورونا

مبادرة شبابية بالقليوبية
مبادرة شبابية بالقليوبية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية الثلاثاء، مبادرة «الشباب يخدم» للحصول على لقاح فيروس كورونا وذلك بمركز شباب منطي بشبرا الخيمة والتي تهدف إلى تيسير عملية التسجيل على المواطنين.

وقام شباب البرلمان بإطلاق المبادرة التي حققت نجاحًا كبيرًا من خلال تسجيل بيانات 48 مستحقًا للقاح، حيث أعلن برلمان شباب القليوبية عبر صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) استعداده لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل بمنظومة وزارة الصحة للحصول على لقاح كوفيد-19.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن انطلاق المبادرة من مركز شباب منطي خطوة أولى يتم تعميمها على مراكز شباب المحافظة وإطلاق المبادرة برعاية وزير الرياضة في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

وساهم شباب برلمان القليوبية بشكل ملحوظ في حملات التعقيم والتوعية التي أطلقتها المحافظة بداية من الموجه الأولى لفيروس كورونا، مؤكدًا أن شبابنا هم مستقبل الأمة والشريك الأساسي للمساهمة في التغلب على المشكلات المجتمعية.

البرلمان وزارة الصحة محافظة القليوبية الشباب والرياضة كورونا

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