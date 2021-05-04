عودة الروح للمسرح.. عروض جديدة تعود خلال عيد الفطر

يبدأ عدد من صناع المسرح العودة بعروض جديدة خلال موسم عيد الفطر المبارك القادم بعد عدة أسابيع من الإغلاق بسبب شهر رمضان الكريم، حيث تجري الأطقم المختلفة البروفات النهائية للعودة من جديد.

ويقدم الفنان أحمد عز موسمًا جديدًا من مسرحية "علاء الدين" بداية من يوم عيد الفطر المبارك على مسرح كايرو شو بعد توقف قارب على 3 أشهر بعد عدة مواسم ناجحة ضمن عروض كايرو شو، وخلال الأيام الحالية يجرب «عز» وطاقم عمله البروفات النهائية من أجل عرض مسرحية علاء الدين باستعراضاتها الجديدة بمسرح مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث بدأ حجز تذاكر العرض التي تشهد إقبالًا كبيرًا، ويشارك في بطولة العرض كل من تارا عماد ومحمد ثروت وكريم عفيفي وعدد من النجوم، مع استعراض غنائي مميز وأسلوب حديث في إضاءة المسرح.

عودة هاني رمزي

ويستعيد النجم الكوميدي هاني رمزي ذكرياته مع شخصية "أبوالعربي" التي قدَّمها في فيلم مع منة شلبي بمسرحية جديدة تعيده لخشبة المسرح بعد 18 عامًا من خلال مسرحية جديدة باسم "أبوالعربي إن ميشن إمبسبول" يجري بروفاتها النهائية حاليًا بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا والشباب، وبدأ الحجز لعرض المسرحية ثاني أيام عيد الفطر وتحديدًا يومي 14 و15 مايو الجاري على خشبة مسرح جراند طيبة بمدينة نصر وبدا حجز تذاكر العرض الجديد وسط تفاعل جماهيري كبير باعتبار عودة هاني رمزي للمسرح مفاجأة بالنسبة له.

وينهي الفنان الكبير محمد صبحي البروفات النهائية لمسرحيته الاستعراضية الغنائية الجديدة "نجوم الظهر"، والتي يقدم فيها 40 فنانًا وفنانة، معظمهم من الوجوه الجديدة التي يخرجهم للجمهور للمرة الأولى ضمن مشروع المدينة الثقافية وفرقة ستوديو الممثل، والمسرحية الجديدة قصة وتأليف وإخراج محمد صبحي، وشاركه في كتابتها أيمن فتيحة، ومن المقرر أن تقدم على مسرح مدينة سنبل، ويفكر محمد صبحي في إطلاقها بإجازة عيد الفطر القادم أو بعدها بأيام قليلة بعد أن أصبحت جاهزة للعرض تمامًا بعد البروفات التي قام بإجرائها مؤخرًا بعد الإجازة الإجبارية التي حصل عليها الفريق بسبب كورونا.

ويقوم الفنان عمرو القاضى حاليًا ببروفات مسرحية "هاملت بالمقلوب" المقرر افتتاحها خلال الأيام القادمة على خشبة مسرح السلام، وهى من تأليف سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، والمسرحية من إنتاج فرقة المسرح الحديث والبيت الفني للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة.