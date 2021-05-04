الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحصيل 345.6 ألف جنيه مستحقات 5 عمال مصريين بجدة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 5 عمال مصريين، وبلغت إجمالي مستحقاتهم 82 ألفاً و680 ريالا سعودياً أي ما يوازي 345 ألفاً و680 جنيها مصريا تقريبا.

 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 5 عمال  لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

 

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع إحدى شركات التجارة والمقاولات بمكة المكرمة للحصول على مستحقات المواطن المصري "شريف.ع.ا.ا" ويعمل (مليس) البالغة 27 ألف ريال سعودي منها 20 ألفاً مكافأة نهاية الخدمة والباقي بدل إجازات.

 

ونجح الملحق العمالي عبد الحليم محمود، في مساعدة المواطن "محمد.إ.م" (كهربائي) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من شركة للمقاولات وبلغت 23 ألف ريال، فضلا عن مساعدة طبيبة الأسنان "نجوى.ع.ا.ا" في التسوية الودية مع مجمع طبي بالحصول على راتب شهرين بقيمة 13 ألف ريال.

 

كما استطاع المكتب مساعدة المواطن"مصطفى.م.ع.أ" (كهربائي) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها 10 آلاف ريال من إحدى الشركات، وحصل المكتب على مستحقات المواطن "أسامة.أ.ع.أ" (كهربائي)علي مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها 9680 ريالا من شركة أخرى، بتأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.

 

ويأتي ذلك، في إطار متابعة وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

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