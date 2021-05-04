التشيك توافق على تخفيف قيود كورونا اعتبارًا من 10 مايو

وافقت الحكومة التشيكية على تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارًا من 10 مايو الجاري.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح بإعادة فتح المحال التجارية في جميع أنحاء البلاد، كما لن يعد ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا في المناطق المفتوحة، لكنه سيظل إلزاميًا في الأماكن المغلقة.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة في التشيك شهد انخفاضًا مستقرًا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فيما تم توزيع 3.2 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، وتلقى أكثر من مليون شخص جرعتين من اللقاح حتى الآن، وهو ما يمثل عشر عدد السكان تقريبًا، ويتجاوز إجمالي الإصابات المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء مليونًا و600 ألف حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 29 ألف حالة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The Health Site.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.